Nicholas Latifi rijdt in Mexico, VS en Brazilië vrije trainingen voor Williams

Nicholas Latifi zal de komende drie Grands Prix voor Williams in actie komen tijdens de eerste vrije trainingen. Dat zal hij doen in Mexico, de Verenigde Staten en Brazilië.

Latifi is sinds het begin van 2019 verbonden aan Williams als test- en reservecoureur en in zijn contract staat opgenomen dat hij een aantal optredens tijdens vrije trainingen krijgt. De eerste drie van die optredens kreeg hij in Canada, Frankrijk en België en dat wordt opgevolgd met nog drie optredens. In Mexico zal Latifi Robert Kubica vervangen tijdens VT1, in de Verenigde Staten doet valt hij in voor George Russell.

In Brazilië volgt een zesde en laatste optreden tijdens een vrije training voor Latifi, die momenteel de tweede positie bezit in de Formule 2. Dat is ook het maximaal haalbare voor de Canadees, die Nyck de Vries in Rusland kampioen zag worden in die klasse. In Abu Dhabi sluit hij zijn seizoen in die klasse af, waarbij Latifi een voorsprong van tien punten verdedigt op nummer 3 Luca Ghiotto.

'Mexico door hoogte een uniek circuit'

Latifi kijkt uit naar zijn aankomende optredens in de vrije trainingen, waarbij hij in Mexico op bekend terrein uitkomt. "Ik kijk er erg naar uit om in Mexico terug te keren in de auto, want het voelt al lang geleden sinds mijn laatste rit op Spa. Ik kreeg vorig jaar de kans om VT1 te rijden in Mexico, dus ik weet wat ik moet verwachten. Het is een uniek circuit door de hoogte. Je hebt een gebrek aan grip, wat het uitdagend maakt."

Hoe de toekomst van Latifi eruit ziet, is vooralsnog onduidelijk. Officieel heeft de Canadees zijn plannen nog niet bekendgemaakt, maar het is aannemelijk dat hij in 2020 op de Formule 1-grid zal plaatsnemen. Latifi is de grote favoriet voor het zitje naast Russell, zeker nadat Kubica aankondigde dat hij na 2019 vertrekt bij Williams.