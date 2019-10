George Russell werd in Japan flink ondervraagd door Jack Plooij en Olav Mol voor de rubriek True or False, die tijdens de niet Grand Prix-weekenden wordt uitgezonden in het programma Formule 1 Café.

Russell kreeg een aantal lastige vragen naar zijn hoofd geslingerd. Zo moest hij met 'true' of 'false' antwoorden op een aantal vragen over zijn situatie bij Williams, maar ook over Formule 2-kampioen en zwager Nyck de Vries.