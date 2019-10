Villeneuve: "McLaren is met Mercedes-motor bedreiging voor Red Bull Racing"

Na een aantal mindere jaren heeft McLaren de weg naar de top weer in weten te slaan. Jacques Villeneuve verwacht dat het team in 2021 met Mercedes-motoren de stap richting Red Bull weet te zetten.

Met nog vier races te gaan in 2019 staat McLaren stevig op de vierde plaats in het kampioenschap. Het verdedigt een voorsprong van 34 punten op Renault, de nummer 5 in de titelstrijd. Voor het eerst sinds 2012 lijkt het Britse team daardoor in de top 4 van het constructeurskampioenschap te eindigen, nadat het in de afgelopen jaren door een diep dal ging.

Aanleiding daarvoor was het mislukte avontuur met Honda tussen 2015 en 2017. In 2018 volgde een overgangsjaar met Renault-motoren, maar in 2019 is het team van Carlos Sainz en Lando Norris duidelijk de sterkste in de middenmoot. Over anderhalf jaar maakt het team de overstap naar krachtbronnen van Mercedes en daar verwacht Villeneuve veel van. Dat vertelde hij bij Sky Italia.

"Sainz lijkt helemaal op zijn plek te zitten en de samenwerking met teamgenoot Lando Norris is ook uitstekend. Die goede relatie helpt een team als McLaren een stuk vooruit na een moeilijke periode. Je ziet nu al dat ze er voordeel uit halen. Ze kunnen allebei de auto verbeteren en de Mercedes-motoren zullen het team nog verder helpen. Het chassis is al uitstekend. Als ze nu met een Mercedes-motor zouden rijden, dan zijn ze van hetzelfde niveau als Red Bull."