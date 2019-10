Helmut Marko had zeer belangrijke meeting met Honda

Helmut Marko heeft volgens berichtgeving van het blad Formule 1, afgelopen maandag een meeting gehad met Honda. De Oostenrijker zelf beschreef de ontmoeting als 'zeer belangrijk'. Volgens informatie zou Honda ook na 2020 in de Formule 1 willen blijven.

Ferrari onverslaanbaar

Er zou onder andere besproken zijn dat Red Bull meer eist van Honda en nog meer middelen verwacht van Honda om de beste motoren in de F1 te bouwen. Helmut Marko geeft aan wat hij belangrijk vindt: "Op dit moment is Ferrari ongelooflijk sterk door hun motor. Niemand kan dat verslaan."

De ontmoeting van Marko met Honda komt ook voor de Formule 1 in het algemeen, met zes van de tien teams - waaronder Red Bull - die momenteel de 2021-regels die door Liberty Media worden voorgesteld niet ondersteunen.

Woensdag ontmoeten de teams, Liberty en de FIA in Parijs voor de laatste keer vóór de deadline van eind oktober voor de afronding van die 2021-reglementen.

Red Bull spendeert 386 miljoen dollar aan F1

In Forbes heeft F1-bedrijfsjournalist Christian Sylt onthuld dat de jaarlijkse kosten van Red Bull zijn gestegen tot een record van $386 miljoen. In die verslagen heeft Red Bull ook zijn zorgen over de regels na 2020 uitgesproken.

Red Bull verklaarde dat "wijzigingen in de regelgeving door de FIA ​​een wezenlijke invloed kunnen hebben op het concurrentievermogen van een team met aanzienlijke commerciële gevolgen."

De berekeningen zeiden ook dat "het bedrijf zich ervan bewust is dat in het nieuwe commerciële en regelgevende kader, na 2020, Formule 1 aantrekkelijk moet blijven voor de voortdurende ondersteuning van Red Bull."