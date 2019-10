Overzicht: Red Bull agressief, Mercedes en Ferrari conservatief in bandenkeuze Mexico

Pirelli heeft onthuld welke bandenkeuzes de teams en coureurs gemaakt hebben voor de Grand Prix van Mexico. Opvallend is dat Red Bull Racing liefst twee sets softs meer meeneemt dan Ferrari en Mercedes.

Ferrari en Mercedes zijn, samen met Scuderia Toro Rosso, de meest conservatieve teams in hun bandenkeuze voor de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Alle coureurs van deze teams krijgen slechts zeven setjes met zachte C4's, terwijl ze verder vier of vijf setjes mediums en een of twee setjes harde banden krijgen.

Red Bull Racing staat aan de andere kant van het spectrum en heeft, samen met Renault, Haas F1 en Williams, de meest agressieve bandenkeuze gemaakt voor Mexico. Max Verstappen en Alexander Albon krijgen liefst negen setjes van de zachtste compound mee, terwijl ze ook de beschikking hebben over drie setjes met C3's en een setje harde C2's.

Overzicht bandenkeuzes GP Mexico