Lewis Hamilton hield na de Grand Prix van Canada een brede glimlach op het gezicht. De Ferrari-coureur beleefde naar eigen zeggen een van zijn sterkste weekenden van het seizoen en genoot zichtbaar van het gevecht met Max Verstappen op de baan. Na maanden van zoeken lijkt de zevenvoudig wereldkampioen eindelijk opnieuw vertrouwen te vinden in zijn wagen.

Hamilton draaide het hele weekend mee vooraan en kon in Canada opnieuw vechten met de toppers. Vooral zijn duel met Verstappen zorgde voor zichtbaar enthousiasme bij de Brit, die na afloop niets dan lof had voor het werk van Ferrari.

Hamilton ziet Ferrari eindelijk de juiste richting vinden

De Brit benadrukte dat het team de afgelopen weken grote stappen heeft gezet en dat hij zich eindelijk opnieuw comfortabel voelt achter het stuur. Volgens Hamilton vallen steeds meer puzzelstukken op hun plaats.

“Dit was echt een geweldig weekend”, glunderde Hamilton bij Sky Sports F1. “We zaten opnieuw vooraan mee te vechten en dan ook nog zo’n mooi duel uitvechten met Max: daar haal ik enorm veel voldoening uit. Het team heeft fantastisch werk geleverd.”

Volgens Hamilton draait succes in de Formule 1 om het samenbrengen van talloze details. De Ferrari-coureur heeft het gevoel dat hij samen met zijn engineers eindelijk de juiste afstelling gevonden heeft. “Er moet zoveel samenkomen om een auto perfect te laten werken. Ik heb nu eindelijk het gevoel dat alles begint te klikken.”

Ferrari-coureur voelt zich weer thuis in de auto

Hamilton hoopt dan ook dat Canada geen eenmalige opsteker blijkt. De Brit merkt naar eigen zeggen een duidelijke verandering in het gedrag van de wagen, iets wat hem opnieuw vertrouwen geeft richting de komende races.

“Ik voel me veel gelukkiger en comfortabeler in de auto”, aldus Hamilton. “Het begint opnieuw te voelen zoals vroeger, alsof ik echt één ben met de wagen. Dat geeft enorm veel vertrouwen.”

Tot slot onderstreepte Hamilton nog eens hoe groot zijn liefde voor de sport blijft, ondanks de moeilijke periodes van de afgelopen seizoenen. “Ik hou nog altijd enorm van dit werk”, besloot hij. “Het blijft de mooiste job ter wereld en dat besef verlies ik nooit uit het oog.”