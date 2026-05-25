Hamilton straalt na gevecht met Verstappen: "Geweldig dit weekend"

Hamilton straalt na gevecht met Verstappen: "Geweldig dit weekend"

Lewis Hamilton hield na de Grand Prix van Canada een brede glimlach op het gezicht. De Ferrari-coureur beleefde naar eigen zeggen een van zijn sterkste weekenden van het seizoen en genoot zichtbaar van het gevecht met Max Verstappen op de baan. Na maanden van zoeken lijkt de zevenvoudig wereldkampioen eindelijk opnieuw vertrouwen te vinden in zijn wagen.

Hamilton draaide het hele weekend mee vooraan en kon in Canada opnieuw vechten met de toppers. Vooral zijn duel met Verstappen zorgde voor zichtbaar enthousiasme bij de Brit, die na afloop niets dan lof had voor het werk van Ferrari.

Hamilton ziet Ferrari eindelijk de juiste richting vinden

De Brit benadrukte dat het team de afgelopen weken grote stappen heeft gezet en dat hij zich eindelijk opnieuw comfortabel voelt achter het stuur. Volgens Hamilton vallen steeds meer puzzelstukken op hun plaats.

“Dit was echt een geweldig weekend”, glunderde Hamilton bij Sky Sports F1. “We zaten opnieuw vooraan mee te vechten en dan ook nog zo’n mooi duel uitvechten met Max: daar haal ik enorm veel voldoening uit. Het team heeft fantastisch werk geleverd.”

Volgens Hamilton draait succes in de Formule 1 om het samenbrengen van talloze details. De Ferrari-coureur heeft het gevoel dat hij samen met zijn engineers eindelijk de juiste afstelling gevonden heeft. “Er moet zoveel samenkomen om een auto perfect te laten werken. Ik heb nu eindelijk het gevoel dat alles begint te klikken.”

Ferrari-coureur voelt zich weer thuis in de auto

Hamilton hoopt dan ook dat Canada geen eenmalige opsteker blijkt. De Brit merkt naar eigen zeggen een duidelijke verandering in het gedrag van de wagen, iets wat hem opnieuw vertrouwen geeft richting de komende races.

“Ik voel me veel gelukkiger en comfortabeler in de auto”, aldus Hamilton. “Het begint opnieuw te voelen zoals vroeger, alsof ik echt één ben met de wagen. Dat geeft enorm veel vertrouwen.”

Tot slot onderstreepte Hamilton nog eens hoe groot zijn liefde voor de sport blijft, ondanks de moeilijke periodes van de afgelopen seizoenen. “Ik hou nog altijd enorm van dit werk”, besloot hij. “Het blijft de mooiste job ter wereld en dat besef verlies ik nooit uit het oog.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 876

    De realiteit is dat George wegviel en McLaren een offday had. Ferrari moet ook aan de bak want vechten met de redbull zeepkist is niet heel positief

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 08:21
    • Rimmer

      Posts: 13.304

      Ferrari en RB zijn mijlenver van de top verwijderd. Ze waren vrij eenvoudig buiten de top 5 geëindigd zonder de blunders van McLaren en het gerommel van Sjors.
      Lewis reed wel heel goed. Althans, hij herpakte zich goed.
      De eerste inhaal van Max was briljant maar werd door de waardeloze regie slecht uitgezonden. Ik keek ook onboard met Max mee en daar was te zien dat Lewis een fout maakte, bijna de achterkant verloor en daarmee uiteindelijk op het rechte stuk momentum verloor waar Max meteen dat foutje afstrafte.
      Daarna was Lewis veel sneller maar verloor wederom een flink aantal seconde nadat hij wederom een moment had.
      Het waren de fouten van een rijder op leeftijd die niet meer snaarstrak een hele race kan opbrengen. Ik dacht daarmee dat het klaar was maar op de mediums was de Ferrari zoveel sneller dat hij er uiteindelijk weer bij kwam. Gelukkig voor Lewis wist hij zich te herpakken en kon die laatste stint wel de concentratie opbrengen om dat podium binnen te hengelen. Dat was erg knap en toonde ook waarom deze jongens in tegenstelling tot de rest wel titels en podiums pakken. Als ze eenmaal een beker vast hebben dan laten ze niet meer los en leveren. Dat gold gisteren voor Lewis en Max. De realiteit is natuurlijk wel dat beide daar op basis van de auto niet hoorden te staan maar op basis van hun eigen kwaliteiten wel stonden.
      Volgende race staan de papaya auto’s weer gewoon vooraan met de Mercedessen.

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 08:30
    • De Vogel is Geland

      Posts: 876

      Precies

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 08:37
    • WickieDeViking

      Posts: 1.083

      Kan me wel vinden in je analyse, Rimmer.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 08:49
  • Joeppp

    Posts: 8.600

    Leuk dat Hamilton weer eens op het podium stond! Maar de inhaalactie op Max is wel exemplarisch voor dit seizoen. Iemand zijn batterij is leeg en dan rij je eromheen. Daar kan Hamilton natuurlijk niks aan doen en voor de rest heeft hij een goede race gereden en gun ik het hem na anderhalf afgemaakt te zijn maar het heeft niet zoveel met racen te maken.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 08:35
    • De Vogel is Geland

      Posts: 876

      De viaplay commentatoren zakten weer door de ondergrens met hun geschreeuw over “buitenom inhalen”. Die twee scholieren missen zoveel actie op de baan. Je snakt bijna naar Jack

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 08:52

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Ferrari
