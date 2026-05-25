Charles Leclerc heeft na de Grand Prix van Canada geen excuses gezocht voor zijn tegenvallende optreden. De Ferrari-coureur kende een moeizaam weekend in Montréal en spaarde zichzelf na afloop allerminst. Volgens de Monegask lag de oorzaak volledig bij hemzelf, nadat hij het hele weekend worstelde met het gevoel in de auto.

Waar teamgenoot Lewis Hamilton juist indruk maakte met een sterk optreden en een knappe tweede plaats, liep Leclerc vrijwel voortdurend achter de feiten aan. Al vanaf de eerste vrije training kampte de Ferrari-coureur met dezelfde problemen, zonder daar gedurende het weekend een oplossing voor te vinden.

Leclerc hard voor zichzelf: ‘Ik kreeg de banden nooit aan de praat’

Na afloop van de race sprak Leclerc openlijk over zijn frustraties. De Ferrari-rijder gaf toe dat hij simpelweg niet in staat was om het maximale uit zijn wagen te halen en geen moment echt vertrouwen voelde op het Circuit Gilles Villeneuve.

“Er is niemand anders om naar te wijzen dan ikzelf”, verklaarde Leclerc tegenover Sky Sports F1. “Dit weekend voelde als een complete nachtmerrie en ik heb enorm geworsteld. Sinds de eerste vrije training liep ik tegen hetzelfde probleem aan, maar ik kreeg het maar niet opgelost.”

Ook in de race bleef het gevoel uit, ondanks de verwachting dat langere runs hem juist zouden helpen. “Ik dacht dat het vandaag beter zou gaan met meerdere ronden achter elkaar, maar ik kreeg de banden nooit in het juiste werkvenster. Daardoor had ik eigenlijk nul vertrouwen in de auto.”

Complimenten voor Hamilton ondanks eigen teleurstelling

Ondanks zijn eigen frustratie zag Leclerc ook positieve signalen bij Ferrari. Volgens de Monegask bewees Hamilton dat de Italiaanse renstal in Canada wel degelijk competitief kon zijn, al blijft verdere ontwikkeling noodzakelijk om races te winnen.

“We hebben absoluut verbeteringen nodig om echt mee te doen voor zeges”, vervolgde Leclerc. “Maar als je kijkt naar wat Lewis dit weekend heeft laten zien, waren we best competitief. Hij heeft echt een ongelooflijke race gereden. Eerlijk gezegd was de tweede plek vandaag waarschijnlijk ook het maximaal haalbare voor ons.”