Leclerc walgt van zichzelf: "Dit was een complete nachtmerrie"

Leclerc walgt van zichzelf: "Dit was een complete nachtmerrie"

Charles Leclerc heeft na de Grand Prix van Canada geen excuses gezocht voor zijn tegenvallende optreden. De Ferrari-coureur kende een moeizaam weekend in Montréal en spaarde zichzelf na afloop allerminst. Volgens de Monegask lag de oorzaak volledig bij hemzelf, nadat hij het hele weekend worstelde met het gevoel in de auto.

Waar teamgenoot Lewis Hamilton juist indruk maakte met een sterk optreden en een knappe tweede plaats, liep Leclerc vrijwel voortdurend achter de feiten aan. Al vanaf de eerste vrije training kampte de Ferrari-coureur met dezelfde problemen, zonder daar gedurende het weekend een oplossing voor te vinden.

Leclerc hard voor zichzelf: ‘Ik kreeg de banden nooit aan de praat’

Na afloop van de race sprak Leclerc openlijk over zijn frustraties. De Ferrari-rijder gaf toe dat hij simpelweg niet in staat was om het maximale uit zijn wagen te halen en geen moment echt vertrouwen voelde op het Circuit Gilles Villeneuve.

“Er is niemand anders om naar te wijzen dan ikzelf”, verklaarde Leclerc tegenover Sky Sports F1. “Dit weekend voelde als een complete nachtmerrie en ik heb enorm geworsteld. Sinds de eerste vrije training liep ik tegen hetzelfde probleem aan, maar ik kreeg het maar niet opgelost.”

Ook in de race bleef het gevoel uit, ondanks de verwachting dat langere runs hem juist zouden helpen. “Ik dacht dat het vandaag beter zou gaan met meerdere ronden achter elkaar, maar ik kreeg de banden nooit in het juiste werkvenster. Daardoor had ik eigenlijk nul vertrouwen in de auto.”

Complimenten voor Hamilton ondanks eigen teleurstelling

Ondanks zijn eigen frustratie zag Leclerc ook positieve signalen bij Ferrari. Volgens de Monegask bewees Hamilton dat de Italiaanse renstal in Canada wel degelijk competitief kon zijn, al blijft verdere ontwikkeling noodzakelijk om races te winnen.

“We hebben absoluut verbeteringen nodig om echt mee te doen voor zeges”, vervolgde Leclerc. “Maar als je kijkt naar wat Lewis dit weekend heeft laten zien, waren we best competitief. Hij heeft echt een ongelooflijke race gereden. Eerlijk gezegd was de tweede plek vandaag waarschijnlijk ook het maximaal haalbare voor ons.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Canada 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.619

    Wat een niveau weer hier.... " walgt van zichzelf..." Als je het een weekend niet voor elkaar krijgt dan walg je van jezelf? De schraivert zal dan wel vaak 🤮🤮🤮

    • + 7
    • 25 mei 2026 - 18:52
    • racepace1

      Posts: 707

      Ja kijk als je niet oplet bij de Engelse les dan denk je dat dissapointed walgen betekent. Het is natuurlijk wel walgelijk als je je schooltijd verpest..... 😂🙃🤭😜

      • + 6
      • 25 mei 2026 - 19:13
    • snailer

      Posts: 33.165

      Je moet ook geen sap uit dissapointed willen halen, he....

      Of misschien wel...

      Denk dat we behoefte hebben aan edit knopjes.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 20:03
    • hupholland

      Posts: 9.931

      disappointed, voor degenen die ook bij de spelling goed hebben opgelet.
      Als iemand van zichzelf kan walgen is het Leclerc wel. NIet terecht, maar hij praat wel geregeld in dat soort bewoordingen over zichzelf.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 20:15
    • snailer

      Posts: 33.165

      Over die vrouw gesproken. Leclerc niet de minste racer. Dus goede genen.

      Even een zoon fabriceren en dan uithuwelijken aan de dochter van Verstappen.

      Krijg je ongeveer dit dna:

      Leclerc (wordt een knapperd) race dna, Verstappem race dna, Piquet race dna.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 21:37
  • nr 76

    Posts: 7.445

    Toch zat ie voor de VSC double stack maar 2 seconden achter Hamilton. Vanaf dat moment leek het pas mis te gaan.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 19:23
  • Larry Perkins

    Posts: 65.262

    En dan heeft Charles ook nog een vrouw met een puist op haar neus...

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 20:35

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
