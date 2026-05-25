George Russell baalde als een stekker na afloop van de Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur zag een sterk weekend in rook opgaan door technische problemen, terwijl zijn concurrenten opnieuw kostbare punten pakten. Na afloop sprak de Brit openlijk over zijn frustraties en gaf hij toe dat de titelstrijd voorlopig uit zijn handen lijkt te glippen.

Russell begon in Canada nog met vertrouwen aan het weekend en verkeerde lange tijd in uitstekende vorm. Toch sloeg het noodlot opnieuw toe voor de Mercedes-coureur, die vanuit leidende positie te maken kreeg met pech. Daarmee kende hij opnieuw een forse tegenvaller in wat volgens hem al een seizoen vol frustrerende momenten is.

Russell wijst naar pech na nieuwe klap

De Brit stak niet onder stoelen of banken dat hij het gevoel heeft dat het kampioenschap stilaan uit zicht raakt. Volgens Russell lijkt alles momenteel de verkeerde kant op te vallen, terwijl zijn directe concurrenten juist profiteren.

“Op dit moment heb ik het gevoel dat de titel vooral van hem is om te verliezen”, gaf Russell eerlijk toe bij Viaplay. “Ik probeer gewoon van iedere race te genieten, want soms lijkt het wel alsof iemand daarboven niet wil dat ik echt kan meedoen om het kampioenschap.”

Russell somde vervolgens een reeks pijnlijke momenten op. De timing van de safety car in Japan, technische problemen tijdens de kwalificatie in China én de pech in Canada zorgden ervoor dat drie van de eerste vijf raceweekenden volgens hem verkeerd uitdraaiden.

Mercedes-coureur blijft trots op eigen niveau

Toch wilde Russell niet alleen in negativiteit blijven hangen. De Brit benadrukte dat hij vooral gefrustreerd is omdat de tegenslag juist kwam op een weekend waarin hij zich sterk voelde achter het stuur.

“Ik had liever gehad dat zoiets gebeurde in Miami, toen ik echt een waardeloos weekend kende”, aldus Russell. “Niet op een moment waarop ik juist competitief was en voelde dat er veel mogelijk was.”

Ondanks de nieuwe dreun vertrekt Russell niet volledig teleurgesteld uit Canada. De Mercedes-coureur blijft overtuigd van zijn eigen prestaties en vindt niet dat hij zichzelf iets kan verwijten. “Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat ik vandaag iets anders had kunnen doen. Daarom ben ik uiteindelijk wel tevreden over mijn eigen optreden”, besloot hij.