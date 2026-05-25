Gefrustreerde Russell druipt af in Canada: "Iemand wilt dat ik niet win"

George Russell baalde als een stekker na afloop van de Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur zag een sterk weekend in rook opgaan door technische problemen, terwijl zijn concurrenten opnieuw kostbare punten pakten. Na afloop sprak de Brit openlijk over zijn frustraties en gaf hij toe dat de titelstrijd voorlopig uit zijn handen lijkt te glippen.

Russell begon in Canada nog met vertrouwen aan het weekend en verkeerde lange tijd in uitstekende vorm. Toch sloeg het noodlot opnieuw toe voor de Mercedes-coureur, die vanuit leidende positie te maken kreeg met pech. Daarmee kende hij opnieuw een forse tegenvaller in wat volgens hem al een seizoen vol frustrerende momenten is.

Russell wijst naar pech na nieuwe klap

De Brit stak niet onder stoelen of banken dat hij het gevoel heeft dat het kampioenschap stilaan uit zicht raakt. Volgens Russell lijkt alles momenteel de verkeerde kant op te vallen, terwijl zijn directe concurrenten juist profiteren.

“Op dit moment heb ik het gevoel dat de titel vooral van hem is om te verliezen”, gaf Russell eerlijk toe bij Viaplay. “Ik probeer gewoon van iedere race te genieten, want soms lijkt het wel alsof iemand daarboven niet wil dat ik echt kan meedoen om het kampioenschap.”

Russell somde vervolgens een reeks pijnlijke momenten op. De timing van de safety car in Japan, technische problemen tijdens de kwalificatie in China én de pech in Canada zorgden ervoor dat drie van de eerste vijf raceweekenden volgens hem verkeerd uitdraaiden.

Mercedes-coureur blijft trots op eigen niveau

Toch wilde Russell niet alleen in negativiteit blijven hangen. De Brit benadrukte dat hij vooral gefrustreerd is omdat de tegenslag juist kwam op een weekend waarin hij zich sterk voelde achter het stuur.

“Ik had liever gehad dat zoiets gebeurde in Miami, toen ik echt een waardeloos weekend kende”, aldus Russell. “Niet op een moment waarop ik juist competitief was en voelde dat er veel mogelijk was.”

Ondanks de nieuwe dreun vertrekt Russell niet volledig teleurgesteld uit Canada. De Mercedes-coureur blijft overtuigd van zijn eigen prestaties en vindt niet dat hij zichzelf iets kan verwijten. “Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat ik vandaag iets anders had kunnen doen. Daarom ben ik uiteindelijk wel tevreden over mijn eigen optreden”, besloot hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Canada 2026

Reacties (12)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.825

    Die iemand die wil dat ik niet win, dat ben ik dus.

    • + 5
    • 25 mei 2026 - 00:42
    • Larry Perkins

      Posts: 65.246

      Ik wou als eerste dat Russell niet ging winnen!

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:17
    • jd2000

      Posts: 7.747

      Niet,ik was de eerste! Maar ja de keuze tussen een leuk Italiaans ventje of een cocky Brit, dan is de keuze snel gemaakt.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:23
  • Politik

    Posts: 9.959

    Ik denk dat heel veel mensen willen dat je niet wint George.
    Ik zat vandaag in de bocht waar hij stil kwam te vallen en aan het gejuich te horen had ik even het idee dat ik hier met het gros van dit forum op de tribune zat.
    Nou maakt het mij weinig uit wie van de twee mercedessen wint, maar het maakte de spanning in de race wel dood en dat was erg jammer.
    Maar dat Russell bijna nergens de gunfactor lijkt te hebben, is wel duidelijk.

    • + 7
    • 25 mei 2026 - 00:46
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      Dit dus.

      Het vervelende hieraan zijn veel dingen. Voorkeuren heeft iedereen, en dat kan en mag. De kans acht ik alleen groot dat anno 2026 de gunfactor belangrijker is dan wat dan ook. Val je niet in de smaak? Dan boeit het niet wat je zegt, wat je doet, of wat je presteert. Val je wel in de smaak? Alles is leuk, alles is waar en dan boeit het ook niet wat je doet in omgekeerde vorm.

      Het vermogen om vergevingsgezind te zijn, het vermogen om verder te kijken dan enkel uiterlijkheden, situationele gebeurtenissen lijkt compleet verdwenen. Ik ga het toch noemen. Een bepaald persoon zo'n 2000 jaar geleden heeft dit allemaal benoemd. En toch, trappen we er weer in.

      Ik vind het echt stuitend dat het woord 'gunfactor' uberhaupt bestaat en een top prioriteit is geworden.

      George is rete snel, heeft zichzelf al lang bewezen maar heeft nooit de mogelijkheid gehad om WK te kunnen worden. Nu wel.

      Simpel: onthou deze 25 punten en aan het eind van het seizoen maken we de balans op. Het is ze allebei gegund, op basis van kwaliteiten, niet op basis van het gezichtje.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:56
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      Jij zat daar gewoon? Cool. Doodjammer was het voor echte fans.

      • + 5
      • 25 mei 2026 - 01:00
    • Politik

      Posts: 9.959

      @Rcm,

      Ik hoop ook wel eens dat een coureur uitvalt.
      Omdat het ten goede komt voor mijn favoriete coureur/team.
      Maar als racefan vind ik het leuker om een geweldige race te zien.

      Ik dacht vanmiddag echt bij mezelf, ja juichen jullie maar, maar je juicht om het wegvallen van de spanning in de race, die er vanaf nu vanaf is.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 01:07
    • Kubica

      Posts: 5.711

      Het gezichtje ??? Zijn gluiperige gedrag maakt hem onbemind . Zelfs in zijn eigen land .

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 01:15
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      @politik
      Correct. Ik deed dat bij wijze van ontlading ook al eens.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:21
    • Mrduplex

      Posts: 1.755

      Het boeit juist wel wat Russell zegt en doet, dat kan je helemaal niet los zien van de gunfactor. Je eigen doen en handelen heeft daar heel veel invloed op!
      en mensen zijn echt niet blind. Iedereen heeft z’n acties tov andere rijders toch gewoon kunnen zien,en erg sportief waren die niet.Ja voor de race was het doodzonde,en uitvallen gun ik zo niemand

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 01:22
    • mdfc33

      Posts: 367

      Het heeft niets te maken met dat hij wel of niet retesnel is. George loopt mentaal mijlenver achter bij de echte toppers. Het is een huilebalk eerste klas die van zichzelf denkt dat hij beter is dan dat hij daadwerkelijk is. Hij is alleen maar bezig om zich te bewijzen maar is daar eigenlijk te emotioneel voor. De gunfactor is er niet omdat als hij zijn mond opendoet het net is alsof je naar de Prince of Wales in z'n jonge jaren aan het luisteren bent. Hij heeft het idee dat ie al koning is terwijl ie dat nog lang niet is. Waarschijnlijk heeft ie ook een plakboek over zichzelf en verzamelt ie alles wat er over hem gezegd en geschreven is en ondertussen moet ie overal z'n zegje doen en over vanalles z'n mening ventileren want hij wil gehoord worden. Teveel bezig met beeldvorming, te weinig met de realiteit. Hij zou zo de politiek in kunnen.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 02:06
  • TylaHunter

    Posts: 10.693

    Dit is de meest dominante seizoensstart van een Mercedes coureur. Gezien de ervaring had dat Russell moeten zijn, maar het is de jonkie. Ik denk dat nog zuurder voor Russell: Hij stond zwaar, maar dan ook zwaar onder druk van een fouten makende jonkie (en maakte daardoor zelf ook fouten), op een baan waar je zelfvertrouwen had...

    Ik blijf het zeggen dat dit Russells titel is om te verliezen. Tot op heden helpen de racegoden hem aardig.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 01:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

