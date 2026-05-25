Max Verstappen veroverde afgelopen weekend zijn eerste podiumplaats van het jaar. In Canada kwam hij als derde over de streep, en leek hij na afloop zomaar positief te zijn over de gang van zaken. Niets is minder waar, want Verstappen was na afloop nog steeds kritisch. Hij blijft bij zijn standpunt: de F1-motorregels moeten zo snel mogelijk veranderen.

Verstappens gezicht stond op zaterdag na de kwalificatie nog op onweer. Hij was niet te spreken over zijn Red Bull-bolide, en was ook woest over het feit dat de voorgestelde aanpassingen aan het motorreglement mogelijk niet doorgaan. Nog geen 24 uur later stond Verstappen met een beker in zijn handen op het podium, en leek het gevoel weer goed te zijn.

'Ik weet hoe het ergens anders aanvoelt'

Na afloop klonk Verstappen zowaar positief, maar dat neemt niet weg dat hij nog steeds kritisch is op de huidige stand van zaken in de Formule 1. Bij Sky Sports maakte Verstappen daar ook geen geheim van: "Ik weet nu hoe het aanvoelt in andere takken van autosport, en om dan hier weer terug te komen, is niet heel erg fijn."

Verstappen wil de Formule 1 ook niet in diskrediet brengen: "Ik wil niet te negatief zijn na zo'n race, maar ik weet hoe het voelt om echt te racen, om pure inhaalacties te maken." Verstappen verwijst hiermee naar zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van vorige week.

Nog steeds anti-racen

Verstappen blijft erbij dat er iets moet veranderen, en het afschaffen van de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten vindt hij een goed idee. De politieke spelletjes moeten volgens Verstappen worden genegeerd: "Nu met deze situatie, vooral in de kwalificatie, is het anti-rijden en anti-racen. Dat is niet hoe de Formule 1 hoort te zijn. Ik hoop echt dat we die 60/40-verdeling volgend jaar gaan krijgen, want ik denk echt dat dat kan gaan helpen."