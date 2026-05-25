Verstappen zet F1-top onder druk: "Dit is niet fijn"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend zijn eerste podiumplaats van het jaar. In Canada kwam hij als derde over de streep, en leek hij na afloop zomaar positief te zijn over de gang van zaken. Niets is minder waar, want Verstappen was na afloop nog steeds kritisch. Hij blijft bij zijn standpunt: de F1-motorregels moeten zo snel mogelijk veranderen.

Verstappens gezicht stond op zaterdag na de kwalificatie nog op onweer. Hij was niet te spreken over zijn Red Bull-bolide, en was ook woest over het feit dat de voorgestelde aanpassingen aan het motorreglement mogelijk niet doorgaan. Nog geen 24 uur later stond Verstappen met een beker in zijn handen op het podium, en leek het gevoel weer goed te zijn. 

'Ik weet hoe het ergens anders aanvoelt'

Na afloop klonk Verstappen zowaar positief, maar dat neemt niet weg dat hij nog steeds kritisch is op de huidige stand van zaken in de Formule 1. Bij Sky Sports maakte Verstappen daar ook geen geheim van: "Ik weet nu hoe het aanvoelt in andere takken van autosport, en om dan hier weer terug te komen, is niet heel erg fijn."

Verstappen wil de Formule 1 ook niet in diskrediet brengen: "Ik wil niet te negatief zijn na zo'n race, maar ik weet hoe het voelt om echt te racen, om pure inhaalacties te maken." Verstappen verwijst hiermee naar zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van vorige week.

Nog steeds anti-racen

Verstappen blijft erbij dat er iets moet veranderen, en het afschaffen van de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten vindt hij een goed idee. De politieke spelletjes moeten volgens Verstappen worden genegeerd: "Nu met deze situatie, vooral in de kwalificatie, is het anti-rijden en anti-racen. Dat is niet hoe de Formule 1 hoort te zijn. Ik hoop echt dat we die 60/40-verdeling volgend jaar gaan krijgen, want ik denk echt dat dat kan gaan helpen."

Joeppp

Posts: 8.600

Wat mij vooral opvalt is dat de mensen hier die al jaren kritisch zijn op Verstappen, ik noem het maar even kritisch, het zelfs niet uit hun toetsenbord krijgen om deze nieuwe regels te bekritiseren. Elke beetje autosport liefhebber ziet dat het niks is, niet werkt en geen leuke autosport oplever... [Lees verder]

  • 10
  • 25 mei 2026 - 08:30
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (8)

  • Politik

    Posts: 9.966

    'De politieke spelletjes moeten volgens Verstappen worden genegeerd'

    Grappige is dat Verstappen zich hier zelf ook schuldig aan maakt.
    Of is de stroom met dreigementen de afgelopen maanden serieus en gaat hij na dit seizoen stoppen met racen in de F1?

    Ik weet zeker van niet.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 07:56
    • WickieDeViking

      Posts: 1.085

      🤡🤡🤡😂😂😂

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 08:21
    • Joeppp

      Posts: 8.601

      Wat mij vooral opvalt is dat de mensen hier die al jaren kritisch zijn op Verstappen, ik noem het maar even kritisch, het zelfs niet uit hun toetsenbord krijgen om deze nieuwe regels te bekritiseren. Elke beetje autosport liefhebber ziet dat het niks is, niet werkt en geen leuke autosport oplevert maar omdat Verstappen er openlijk iets van zegt gaan ze toch de nieuwe regelementen verdedigen. Er wordt hier vaak gesproken over fanboys van Verstappen maar als je zo anti Max bent dat je zelfs deze kul regels gaat goedpraten is er eigenlijk geen discussie meer mogelijk om het over de regels te hebben want elke uitspraak is gebaseerd op Verstappen gelijk of ongelijk geven. Dat is exact hetzelfde als politieke spelletjes spelen want je baseert niet je mening op wat je echt vind maar alleen maar om een eerdere stelling of mening te verdedigen.

      • + 10
      • 25 mei 2026 - 08:30
    • WickieDeViking

      Posts: 1.085

      Daarom zijn Politik, ClownS, mario etc. dus clowns, Joep. :)

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 08:57
    • Joeppp

      Posts: 8.601

      Als je in dat soort bewoordingen gaat praten Wickie komt er natuurlijk nooit meer iets van ene normale discussie tot stand. Als je dat vindt kan je ze beter negeren dan emicoons gaan plaatsen.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 09:07
  • Larry Perkins

    Posts: 65.247

    Geen platgereden marmotten in onderstaande filmpjes…

    F1 Drivers Post Race Press Conference | Canadian Grand Prix 2026
    (31,36 minuten)
    https://youtu.be/eMl52mDyc2Y

    Drivers React After To The Race | 2026 Canadian Grand Prix
    (FORMULA 1, 11,05 minuten)
    https://youtu.be/SW_ROPQPxMw

    Max Verstappen FULL TEAM RADIO After 2026 Canadian GP!
    (0,52 minuten)
    https://youtu.be/X59s-MWYgXY

    Lewis Hamilton FULL TEAM RADIO After 2026 Canadian GP!
    (0,50 minuten)
    https://youtu.be/jooYloj0etA

    Kimi Antonelli's Team Radio After Winning the 2026 Canadian GP
    (0,57 minuten)
    https://youtu.be/K52mGqYHYgE

    Piastri’s Intermediate Strategy DISASTER | All Team Radios 2026 Canadian GP
    (3,15 minuten)
    https://youtu.be/Rn8NPuQjluw

    Max Verstappen congratulates Lewis Hamilton after Podium finish | Lewis & Max chilling together
    (4,09 minuten)
    https://youtu.be/p0sKF1PvDMA

    Cooldown Room: Canadian GP 2026 | Max Verstappen's First Podium
    (2,04 minuten)
    https://youtu.be/e2vE2o1NGrs

    George Russell, Kimi Antonelli & Toto Wolff react to DRAMTIC Canadian GP!
    (Sky Sports F1, 16,16 minuten)
    https://youtu.be/-ypfx0ogJ-M

    Max Verstappen & Kimi Antonelli chilling together in Drivers Parade | Race Day Paddock BTS
    (8,29 minuten)
    https://youtu.be/dpwAadHzwnY

    2026 F1 Canadian GP race analysis by Peter Windsor
    (12,07 minuten)
    https://youtu.be/iSy95EdffK4

    LIVE: Canadian Grand Prix Post-Race Show
    (FORMULA 1, 41,35 minuten)
    https://youtu.be/IN_z0uvRY6A

    Datwassut.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 07:58
    • WickieDeViking

      Posts: 1.085

      "Geen platgereden marmotten in onderstaande filmpjes…"

      Jammer, heb ik geen reden om naar de filmpjes te kijken. Gemiste kans overigens, je moet zoals ze hier doen met de titels:

      "Geen platgereden marmotten, maar wel op elk filmpje vrouwelijke streakers!"

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 08:23
    • Pietje Bell

      Posts: 34.953

      Bedankt @Larry. Scheelt me een hoop tijd met zoeken. 👍

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 08:43

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
