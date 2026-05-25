VeeKay jubelt na best Indy 500-prestatie: "Heb er alles uitgehaald!"

VeeKay jubelt na best Indy 500-prestatie: "Heb er alles uitgehaald!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout maakte afgelopen weekend veel indruk in de Indianapolis 500. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing hield zich knap staande in een zeer chaotische race, en kwam als zesde over de streep. Na afloop klonk hij meer dan tevreden.

VeeKay mocht door een goede kwalificatie de iconische race op de Indianapolis Motor Speedway vanaf de elfde plek starten. Hij kon zich bij de start goed handhaven in het middenveld, en na een vroege neutralisatie koos Juncos Hollinger Racing ervoor om een alternatieve strategie door te voeren. Hierdoor wist VeeKay een strategisch voordeel te pakken en reed hij zelfs kort aan kop. Na meerdere rode vlaggen vanwege de regen en crashes kwam hij als zesde over de streep.

Hoe was het gevoel?

Het zorgde voor tevredenheid bij VeeKay, die hiermee zijn beste resultaat in de Indy 500 pakte: "Een goede race, een goede dag! Bij de eerste neutralisatie werd de call gemaakt om buiten te blijven, maar deze strategische keuze bleek verderop in de race niet te werken. Rond het halverwegepunt lag ik verder achterop, op plaats 27, en heb ik besloten om brandstof te sparen en een beetje terug te hangen."

'De race kwam mooi naar ons toe'

Daarna ging het steeds beter en beter met VeeKay, die niet kon ophouden met glimlachen: "De wedstrijd kwam vervolgens prachtig naar me toe, eigenlijk precies zoals we hadden gepland. Een paar sterke herstarts zorgden voor extra positiewinst en omdat we de laatste pitstop konden uitsparen, ben ik doorgereden naar de top zes. Ik ben heel erg tevreden met deze race, ik heb persoonlijk alles eruit gehaald en ik ben al mijn teamleden heel erg dankbaar. Je moet er bij de Indianapolis 500 voor zorgen dat je meestrijdt in het laatste gevecht en dat heb ik kunnen doen!"

De zege in de grootste race van de Amerikaanse autosportwereld ging uiteindelijk naar Felix Rosenqvist. Hij wist in de zinderende slotfase de leiding te pakken in de laatste meters.

IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout Indianapolis 500

Reacties (14)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.216

    Wat een finish

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 18:18
  • snailer

    Posts: 33.165

    Ik vond hem persoonlijk weinig opvallend. Maar het zal met de auto en het team van doen hebbem.

    Mogelijk kan TylaHunter weer een mooie uitleg geven.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 18:36
    • rwinn2893

      Posts: 194

      Verkeerde strategie achteraf maarja dat kan ook de winst opleveren. Pure snelheid had hij niet gewonnen maar dat hoeft ook niet.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 18:40
    • snailer

      Posts: 33.165

      Even ter excuses. Ik heb voor het eerst sinds zeer lange tijd naar IndyCar gekeken.

      Ben echt een nono op het gebied.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 19:59
    • Regenrace

      Posts: 2.692

      Zijn een-na-laatste herstart, met een jump van p9 naar p5 was echt briljant. Dat had ie de allerlaatste herstart ook kunnen doen, maar toen liet ie zich weer de kaas van het brood eten.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 21:46
  • Larry Perkins

    Posts: 65.262

    ONGEKEND! VEEKAY STUNT IN EEN LEGENDARISCHE RACE!!! 😍🥵 | Samenvatting Indy 500 | IndyCar 2026
    (12.08 minuten)

    https://youtu.be/G8RNRUVTSso

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 19:12
    • Larry Perkins

      Posts: 65.262

      Rinus Veekay na de Indy 500: "Ik ben echt heel blij met dit resultaat" 🤩 | Interview Indycar 2026
      (1,40 minuten)

      https://youtu.be/lefwa0Djb_I

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 19:15
    • Larry Perkins

      Posts: 65.262

      Rinus VeeKay Finishes 6th in the Indy 500: "It Was a Roller Coaster Race"
      (4,22 minuten)

      https://youtu.be/27k7dWnDvMY

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 19:18
    • Larry Perkins

      Posts: 65.262

      Extended Race Highlights | 2026 Indianapolis 500
      (34,46 minuten)

      https://youtu.be/H12mnCGnuDU

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 19:22
  • myell

    Posts: 124

    Zesde worden en blij zijn ik zal het wel niet helemaal begrijpen denk ik.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 19:39
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.169

    Ik denk dat hij vooral tevreden is omdat hij eindelijk een degelijke foutloze Indy heeft gehad, waar het in het verleden door fouten van hem, dan wel het team anders liep.

    Dat hij deze race zelf zich erg rustig en gefocust voelde zegt wat over het team waar hij nu is, en natuurlijk 7 Indy's ervaring.

    Helaas had hij geen auto die kon exceleren in het slot van de race, hoewel hij zich mooi naar voren kon vechten. Alleen tegen de echte top auto's van die dag kon hij niet op, zijn auto had het nét niet.

    Als hij bij dit team blijft kan hij misschien verder hierop bouwen, hoewel het hopelijk ook nog een keer gaat gebeuren dat hij naar een team als Chip Ganassi, Andretti, Penske of Mclaren gaat. Hij bewijst elk jaar wel weer dat hij dat verdient.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 20:01

