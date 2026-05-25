VeeKay jubelt na best Indy 500-prestatie: "Heb er alles uitgehaald!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout maakte afgelopen weekend veel indruk in de Indianapolis 500. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing hield zich knap staande in een zeer chaotische race, en kwam als zesde over de streep. Na afloop klonk hij meer dan tevreden.

VeeKay mocht door een goede kwalificatie de iconische race op de Indianapolis Motor Speedway vanaf de elfde plek starten. Hij kon zich bij de start goed handhaven in het middenveld, en na een vroege neutralisatie koos Juncos Hollinger Racing ervoor om een alternatieve strategie door te voeren. Hierdoor wist VeeKay een strategisch voordeel te pakken en reed hij zelfs kort aan kop. Na meerdere rode vlaggen vanwege de regen en crashes kwam hij als zesde over de streep.

Hoe was het gevoel?

Het zorgde voor tevredenheid bij VeeKay, die hiermee zijn beste resultaat in de Indy 500 pakte: "Een goede race, een goede dag! Bij de eerste neutralisatie werd de call gemaakt om buiten te blijven, maar deze strategische keuze bleek verderop in de race niet te werken. Rond het halverwegepunt lag ik verder achterop, op plaats 27, en heb ik besloten om brandstof te sparen en een beetje terug te hangen."

'De race kwam mooi naar ons toe'

Daarna ging het steeds beter en beter met VeeKay, die niet kon ophouden met glimlachen: "De wedstrijd kwam vervolgens prachtig naar me toe, eigenlijk precies zoals we hadden gepland. Een paar sterke herstarts zorgden voor extra positiewinst en omdat we de laatste pitstop konden uitsparen, ben ik doorgereden naar de top zes. Ik ben heel erg tevreden met deze race, ik heb persoonlijk alles eruit gehaald en ik ben al mijn teamleden heel erg dankbaar. Je moet er bij de Indianapolis 500 voor zorgen dat je meestrijdt in het laatste gevecht en dat heb ik kunnen doen!"

De zege in de grootste race van de Amerikaanse autosportwereld ging uiteindelijk naar Felix Rosenqvist. Hij wist in de zinderende slotfase de leiding te pakken in de laatste meters.