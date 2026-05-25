Lewis Hamilton keek met veel voldoening terug op zijn gevecht met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen wist zich na een sterke race voorbij de Nederlander te knokken en genoot zichtbaar van het duel met de regerend wereldkampioen op het Circuit Gilles Villeneuve.

Na een lastig begin van het seizoen leek Hamilton in Montréal weer wat vertrouwen te tanken. De Ferrari-coureur moest flink aanpoten om Verstappen te achterhalen, nadat de Red Bull-rijder opnieuw zijn bekende constante tempo wist te rijden. Toch gaf Hamilton niet op en slaagde hij erin om het gat langzaam maar zeker dicht te rijden.

Hamilton vol lof over Verstappen na spannend gevecht

Na afloop stak Hamilton zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Brit benadrukte dat een gevecht met een coureur van het kaliber van de Nederlander extra speciaal aanvoelt, zeker gezien diens snelheid en constante prestaties.

“Een andere wereldkampioen inhalen geeft altijd een speciaal gevoel”, stelde Hamilton na afloop tegenover de aanwezige pers. “Ik moest een flinke achterstand goedmaken en dat was absoluut niet eenvoudig. Ik heb echt alles eruit moeten persen om dichterbij te komen, want je weet hoe ongelooflijk constant en snel Max is.”

‘Verstappen is nog altijd de snelste’

Hamilton ging zelfs nog een stap verder in zijn complimenten richting Verstappen. Volgens de Ferrari-coureur blijft de Nederlander dé maatstaf in de Formule 1, waardoor de strijd in Canada voor hem extra waarde kreeg.

“Hij is simpelweg de snelste coureur van het veld”, vervolgde Hamilton. “Juist daarom voelde het zo goed om met hem te vechten. Het was een prachtig duel, maar zeker geen makkelijke klus om hem uiteindelijk voorbij te gaan.”