user icon
icon

Hamilton genoot van gevecht met Verstappen: "Hij is de snelste van allemaal"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton genoot van gevecht met Verstappen: "Hij is de snelste van allemaal"

Lewis Hamilton keek met veel voldoening terug op zijn gevecht met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen wist zich na een sterke race voorbij de Nederlander te knokken en genoot zichtbaar van het duel met de regerend wereldkampioen op het Circuit Gilles Villeneuve.

Na een lastig begin van het seizoen leek Hamilton in Montréal weer wat vertrouwen te tanken. De Ferrari-coureur moest flink aanpoten om Verstappen te achterhalen, nadat de Red Bull-rijder opnieuw zijn bekende constante tempo wist te rijden. Toch gaf Hamilton niet op en slaagde hij erin om het gat langzaam maar zeker dicht te rijden.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Hamilton vol lof over Verstappen na spannend gevecht

Na afloop stak Hamilton zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Brit benadrukte dat een gevecht met een coureur van het kaliber van de Nederlander extra speciaal aanvoelt, zeker gezien diens snelheid en constante prestaties.

“Een andere wereldkampioen inhalen geeft altijd een speciaal gevoel”, stelde Hamilton na afloop tegenover de aanwezige pers. “Ik moest een flinke achterstand goedmaken en dat was absoluut niet eenvoudig. Ik heb echt alles eruit moeten persen om dichterbij te komen, want je weet hoe ongelooflijk constant en snel Max is.”

‘Verstappen is nog altijd de snelste’

Hamilton ging zelfs nog een stap verder in zijn complimenten richting Verstappen. Volgens de Ferrari-coureur blijft de Nederlander dé maatstaf in de Formule 1, waardoor de strijd in Canada voor hem extra waarde kreeg.

“Hij is simpelweg de snelste coureur van het veld”, vervolgde Hamilton. “Juist daarom voelde het zo goed om met hem te vechten. Het was een prachtig duel, maar zeker geen makkelijke klus om hem uiteindelijk voorbij te gaan.”

snailer

Posts: 33.166

Dat weten we nu. Is verder niet relevant.

Waar het hier om gaat is dat Hamilton een dijk van een race heeft gereden. En dat hij volgens zijn woorden, de snelste rijder van het veld heeft kunnen verslaan.

Het plezier spat er af. En beroemdheid Kim speelt daar een rol in denk ik.

Hamilton heeft... [Lees verder]

  • 14
  • 25 mei 2026 - 18:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari GP Canada 2026

Reacties (19)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 888

    Op de batterij er langs.

    • + 9
    • 25 mei 2026 - 17:30
    • snailer

      Posts: 33.166

      Dat weten we nu. Is verder niet relevant.

      Waar het hier om gaat is dat Hamilton een dijk van een race heeft gereden. En dat hij volgens zijn woorden, de snelste rijder van het veld heeft kunnen verslaan.

      Het plezier spat er af. En beroemdheid Kim speelt daar een rol in denk ik.

      Hamilton heeft duidelijk een Kim Carcrashion.

      • + 14
      • 25 mei 2026 - 18:40
    • Robin

      Posts: 3.205

      Jaja vogel blijf het maar benoemen.

      • + 5
      • 25 mei 2026 - 19:30
    • Larry Perkins

      Posts: 65.263

      Natuurlijk mag @Vogell dat wel blijven benoemen want het is het meest relevante van het voorbij rijden (het is geen inhaalactie).
      Als je nergens vanaf weet lijkt het alsof de RBR kapot gaat, of dat ie een blauwe vlag heeft gekregen...

      Dat staat los van de vreugde van Hamilton, die terecht blij is met zijn puike race.

      • + 11
      • 25 mei 2026 - 20:04
    • Joeppp

      Posts: 8.606

      Beide waar, Hamilton heeft een dijk van een race gereden en hij is er op de batterij langs gegaan zonder enige vorm van duel. Kan Hamilton niks aan doen, helaas.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 21:39
    • Robin

      Posts: 3.205

      De vraag is Larry , waarom nogmaals benoemen en nieteens terloops maar als enige reactie als je dat in 4 andere topics ook al hebt gedaan.
      Antwoord: graag iedereen laten weten dat het allemaal niets waard was.
      Zoals Snailer terecht zei: wees blij dat deze 2 heren weer eens bij elkaar in de buurt te vinden zijn.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 22:51
    • Larry Perkins

      Posts: 65.263

      Da's een keuze van @Vogel, die zich (m.i. terecht) ergert aan hoe het nou gaat...

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 23:06
    • SennaS

      Posts: 12.120

      Dus?
      Max heeft kennelijk geen batterij

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 23:39
  • Dale U

    Posts: 1.930

    Als je dat filmpje bekijkt dan is het snelheids verschil toch wel groot, dat het maar snel 2027 wordt, dan hebben we iets meer verbrandingsmotor. Dan bedoel ik de inhaalactie van Guus.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 17:33
  • Jort Zolder

    Posts: 28

    De vraag wie op zijn peak naar gelijke omstandigheden de snelste coureur ooit is, is een onmogelijk te beantwoorden vraag. Maar wel fair van oom Lewis dat hij onderkent dat Max op dit moment de snelste coureur is. Had dit eerlijk gezegd niet direct verwacht en er valt wat voor te zeggen. Al valt onder de huidige reglementen ook te denken aan andere namen.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 18:01
    • VestAan

      Posts: 772

      Een sympathieke reactie van Hamilton. Inderdaad jammer dat de paddestoelknop nog zo'n effect heeft.

      • + 10
      • 25 mei 2026 - 18:11
    • SennaS

      Posts: 12.120

      Lewis is niet meer de snelste dat is duidelijk op z’n nadagen en dan nog in zijn ogen de snelste man verslaan.
      Een Lewis op zijn piek was baas boven baas geweest.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 23:49
  • DenniSNL1980

    Posts: 457

    De zevenvoudig wereldkampioen wist zich na een sterke race voorbij de Nederlander te knokken en genoot zichtbaar van het duel met de regerend wereldkampioen op het Circuit Gilles Villeneuve.
    Regerend wereldkampioen ja? Niveau is al lange tijd laag, maar toch nog knap om het nog debieler te maken. Hebben jullie nou echt helemaal geen normen meer op deze site?

    • + 9
    • 25 mei 2026 - 19:08
    • Larry Perkins

      Posts: 65.263

      De schrijvert bedoelt 'de moreel regerend wereldkampioen'...

      • + 5
      • 25 mei 2026 - 20:07
  • skibeest

    Posts: 2.077

    Ik vond het een mooi en correct gevecht. Wel lekker op het randje maar net niet (zichtbaar??) er over heen voor beide heren

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 19:14
  • nr 76

    Posts: 7.445

    Dit duel deed me wel een beetje terugdenken aan het gevecht dat Verstappen hier in 2016 had met Rosberg.
    Rosberg was veel sneller, reed het gat zo dicht, maar het lukte hem maar niet om langs Verstappen te komen die telkens de binnenkant verdedigde, en zo Rosberg naar de buitenkant xwong.
    Maar toen deden ze nog niet aan lege batterijen.

    Vond beide duels wel heel vermakeljjk.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 19:43
  • Fireblade

    Posts: 1.058

    Dit was inderdaad op de baterij erlangs, maar feit blijft dat hij in de 10 rondes daarvoor een gat van 7+ seconden heeft dicht gereden. Ik ben zeker geen fan van Hamilton, maar dit was een go,ede race van hem.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 20:20
  • schwantz34

    Posts: 42.062

    Het respect voor Max spat er vanaf bij Ham!

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 20:34
  • SennaS

    Posts: 12.120

    Zojuist een staatje gezien aan de Ziggo tafel van onze super fanboy Mol.
    Qua racepace was de rbr de 2e auto, en die heeft Lewis gepakt en slim van Lewis om te zeggen dat hij de snelste man verslagen heeft.
    Mer x
    Rbr + 0,2
    Fer + 0,23

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 23:46

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar