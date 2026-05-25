Verstappen lacht om belabberde McLaren-strategie: "Hartstikke bedankt!"

Verstappen lacht om belabberde McLaren-strategie: "Hartstikke bedankt!"

Max Verstappen kon zijn glimlach niet onderdrukken tijdens de persconferentie na de Grand Prix van Canada. Mede dankzij strategisch geblunder op het circuit van Montréal, greep de viervoudig wereldkampioen zijn eerste podiumplek van dit Formule 1-seizoen. Na afloop bedankte de Nederlander Andrea Stella en consorten. 

Verstappen had een uitzichtloze startplaats met een zesde plek, maar na geblunder van McLaren - die besloten op intermediates te starten en meteen naar binnen moesten -, een uitvalbeurt van George Russell en een rondenlang gevecht met Lewis Hamilton, kwam hij als derde over de streep. Hierdoor mocht hij voor het eerst sinds zijn overwinning in Abu Dhabi afgelopen jaar weer champagne spuiten op het podium. 

Antonelli begreep McLaren niet

Na afloop van de race werden racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Verstappen geconfronteerd met het geschutter van McLaren. De Italiaan vond er het zijne van. "Het was geen gemakkelijke situatie omdat het een beetje harder begon te regenen. Je kon zien dat het een beetje nat begon te worden, maar we wisten, we waren er tenminste zeker van dat het niet zo lang zou hebben geduurd en dat je het zou kunnen overleven. Dus ging ik duidelijk voor slicks", aldus de WK-leider. 

"En natuurlijk was ik verrast om de McLarens op inters te zien, vooral omdat ik denk dat ze de enigen waren. Dus het was natuurlijk een enorme gok en als het zou gaan regenen was het natuurlijk heel goed voor hen, maar dat deed het niet. Dus, ja, natuurlijk was het niet de beste", voegde hij daaraan toe. 

Verstappen: "Bedankt McLaren!" 

Verstappen kon zijn lach niet inhouden op de persconferentie. Vol cynisme stelde hij dat de regerend wereldkampioen bij de constructeurs een uitstekende beslissing had genomen. "Je kunt er zeker van zijn. Dat was een geweldige oproep. Ik had zoiets van: 'Hartstikke bedankt!'", aldus de viervoudig wereldkampioen. 

Voor McLaren viel het doek volledig toen Lando Norris met een kapotte motor uitviel in Canada. Met Oscar Piastri op de elfde plaats werden er geen punten gescoord in Montréal. 

Politik zal wel weer met een verhandeling komen waar we uit kunnen concluderen dat het Verstappen's schuld was of van RBR. EN anders zullen de fans wel weer iets hebben gedaan,

  • 6
  • 25 mei 2026 - 17:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing McLaren GP Canada 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.749

    Blijft toch onbegrijpelijk dat dit team er regelmatig zo volledig naast zit

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 16:37
    • F1jos

      Posts: 5.285

      Ze hebben JP en strateeg Hannah Schmitz heel hard nodig.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 16:54
  • snailer

    Posts: 33.165

    Politik zal wel weer met een verhandeling komen waar we uit kunnen concluderen dat het Verstappen's schuld was of van RBR. EN anders zullen de fans wel weer iets hebben gedaan,

    • + 6
    • 25 mei 2026 - 17:20
    • Smock

      Posts: 330

      Het zit diep...?

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 18:12
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.341

      Het zit diep bij politiek en consorten. We hebben eindelijk een nederlandse rijder van wereldklasse en nog moeten sommige zeuren.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 19:16
    • snailer

      Posts: 33.165

      Helemaal niet. Het zit diep bij politik.

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 20:17
  • Larry Perkins

    Posts: 65.262

    Die twijfel ook op de boordradio van Piastri. Je zal de beslissende call maar gemaakt hebben, daar gaat je nachtrust...

    Piastri’s Intermediate Strategy DISASTER | All Team Radios 2026 Canadian GP
    (3,15 minuten)
    https://youtu.be/Rn8NPuQjluw

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 20:27
  • Larry Perkins

    Posts: 65.262

    @Perkins lachte als eerste om de belabberde McLaren-strategie: en zei ook als eerste: "Hartstikke bedankt!"

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 20:41

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

