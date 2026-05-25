Max Verstappen kon zijn glimlach niet onderdrukken tijdens de persconferentie na de Grand Prix van Canada. Mede dankzij strategisch geblunder op het circuit van Montréal, greep de viervoudig wereldkampioen zijn eerste podiumplek van dit Formule 1-seizoen. Na afloop bedankte de Nederlander Andrea Stella en consorten.

Verstappen had een uitzichtloze startplaats met een zesde plek, maar na geblunder van McLaren - die besloten op intermediates te starten en meteen naar binnen moesten -, een uitvalbeurt van George Russell en een rondenlang gevecht met Lewis Hamilton, kwam hij als derde over de streep. Hierdoor mocht hij voor het eerst sinds zijn overwinning in Abu Dhabi afgelopen jaar weer champagne spuiten op het podium.

Antonelli begreep McLaren niet

Na afloop van de race werden racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Verstappen geconfronteerd met het geschutter van McLaren. De Italiaan vond er het zijne van. "Het was geen gemakkelijke situatie omdat het een beetje harder begon te regenen. Je kon zien dat het een beetje nat begon te worden, maar we wisten, we waren er tenminste zeker van dat het niet zo lang zou hebben geduurd en dat je het zou kunnen overleven. Dus ging ik duidelijk voor slicks", aldus de WK-leider.

"En natuurlijk was ik verrast om de McLarens op inters te zien, vooral omdat ik denk dat ze de enigen waren. Dus het was natuurlijk een enorme gok en als het zou gaan regenen was het natuurlijk heel goed voor hen, maar dat deed het niet. Dus, ja, natuurlijk was het niet de beste", voegde hij daaraan toe.

Verstappen: "Bedankt McLaren!"

Verstappen kon zijn lach niet inhouden op de persconferentie. Vol cynisme stelde hij dat de regerend wereldkampioen bij de constructeurs een uitstekende beslissing had genomen. "Je kunt er zeker van zijn. Dat was een geweldige oproep. Ik had zoiets van: 'Hartstikke bedankt!'", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Voor McLaren viel het doek volledig toen Lando Norris met een kapotte motor uitviel in Canada. Met Oscar Piastri op de elfde plaats werden er geen punten gescoord in Montréal.