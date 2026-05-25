Tevreden Verstappen eist meer van Red Bull

Max Verstappen maakte in Canada een einde aan een droogte van bijna een halfjaar. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Abu Dhabi eind vorig jaar stond hij weer op het podium, en dat gaf hem een goed gevoel. Hij had genoten van de race, de gevechten van Mercedes en zijn strijd met Lewis Hamilton, máár eist nog wel verbetering van Red Bull.

Weinig mensen hadden voorafgaand aan de Canadese Grand Prix verwacht dat Verstappen op het podium zou finishen. De Nederlander zelf leek daar ook geen rekening mee te houden, maar hij wist te profiteren van de strategische blunder van McLaren en de uitvalbeurt van George Russell. Na een spannend gevecht met Hamilton moest Verstappen het doen met de derde plaats, maar daar was hij wel tevreden mee.

Hoe kijkt Verstappen terug op de race?

Met een voorzichtige glimlach op zijn gezicht meldde Verstappen zich na de race bij Viaplay. Als daar wordt gesteld dat ze dit niet hadden verwacht, reageert hij bevestigend: "Nee, ik ook niet. We reden natuurlijk nog lange tijd op de tweede plek, alleen op die mediumbanden hadden we geen goede temperatuur, en het is dan lastig om grip te creëren, zeg maar. En ja, ik denk dat we wel een leuk gevecht hebben gehad tot het einde."

Het gevecht met Hamilton zorgde voor veel tevredenheid bij de fans, maar Verstappen plaatst er wel een kanttekening bij: "Als je binnen een seconde zit kan je natuurlijk meer energie verbruiken. En op dit circuit waar je best gelimiteerd bent, maakt dat best veel uit op het rechte stuk. Daardoor lijkt het alsof je bij kan blijven, maar zodra je buiten de seconde valt zie je hem direct wegtrekken."

Hoe keek Verstappen naar Mercedes?

Verstappen had er moeite mee om zijn banden op temperatuur te krijgen, maar had wel genoten van de race. Hij kon ook wel lachen om het Mercedes-gevecht, dat vlak voor zijn neus plaatsvond: "Het is wel mooi dat ze ze laten racen, toch? Zo moet het zijn."

Wat moet Red Bull doen?

Met een beker op zak keert Verstappen nu huiswaarts, maar dat betekent niet dat Red Bull nu de zaakjes op orde heeft. Als Verstappen wordt gevraagd hoe het gevoel nu is vergeleken met gisteren, is hij duidelijk: "Nog steeds hetzelfde. Daar moeten we aan werken, en dat weten we ook. Hopelijk dat we daar in de komende wedstrijden iets voor kunnen vinden om het beter voor elkaar te krijgen."

TylaHunter

Posts: 10.693

  • 25 mei 2026 - 01:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (4)

  • NicoS

    Posts: 20.752

    Leuke meevaller, maar nog een flinke stap achter Mercedes, en waarschijnlijk ook McLaren.
    McLaren heeft met deze blunder de titelstrijd definitief verloren, hoe dom kun je zijn……

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 00:58
  • TylaHunter

    Posts: 10.693

    Eerste RBPT podium. Leuk om af te vinken.
    Snelheid is er gewoon nog lang niet. Niet in de buurt van de Mclarens, die niet in de buurt zijn van Mercedes... Een soort van on par met de Ferrari's. Gezien Hadjar redelijk bij het tempo van Leclerc zat.

    Monaco zal wel weer minder gaan. Het leek er nou niet echt op dat de RB goed over kerbs ging.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 01:07
    • NicoS

      Posts: 20.752

      In Monaco hebben ze in ieder geval geen last met het energie management, dus kunnen ze zonder beperkingen rijden.
      Het superclippen wat deze race weer duidelijk aanwezig was, zal daar “gelukkig” niet optreden.

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 01:13
    • snailer

      Posts: 33.139

      Nu hadden ze officieel al een aantal overwinngen in de boeken. Heb het even aan trutta, mijn ai slavin, gevraagd en die vertelde me dat er 38 overwinningen zijn behaald.

      Maar we weten uiteraard dat het eigenlijk een Honda motor was.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:15

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

