Max Verstappen maakte in Canada een einde aan een droogte van bijna een halfjaar. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Abu Dhabi eind vorig jaar stond hij weer op het podium, en dat gaf hem een goed gevoel. Hij had genoten van de race, de gevechten van Mercedes en zijn strijd met Lewis Hamilton, máár eist nog wel verbetering van Red Bull.

Weinig mensen hadden voorafgaand aan de Canadese Grand Prix verwacht dat Verstappen op het podium zou finishen. De Nederlander zelf leek daar ook geen rekening mee te houden, maar hij wist te profiteren van de strategische blunder van McLaren en de uitvalbeurt van George Russell. Na een spannend gevecht met Hamilton moest Verstappen het doen met de derde plaats, maar daar was hij wel tevreden mee.

Hoe kijkt Verstappen terug op de race?

Met een voorzichtige glimlach op zijn gezicht meldde Verstappen zich na de race bij Viaplay. Als daar wordt gesteld dat ze dit niet hadden verwacht, reageert hij bevestigend: "Nee, ik ook niet. We reden natuurlijk nog lange tijd op de tweede plek, alleen op die mediumbanden hadden we geen goede temperatuur, en het is dan lastig om grip te creëren, zeg maar. En ja, ik denk dat we wel een leuk gevecht hebben gehad tot het einde."

Het gevecht met Hamilton zorgde voor veel tevredenheid bij de fans, maar Verstappen plaatst er wel een kanttekening bij: "Als je binnen een seconde zit kan je natuurlijk meer energie verbruiken. En op dit circuit waar je best gelimiteerd bent, maakt dat best veel uit op het rechte stuk. Daardoor lijkt het alsof je bij kan blijven, maar zodra je buiten de seconde valt zie je hem direct wegtrekken."

Hoe keek Verstappen naar Mercedes?

Verstappen had er moeite mee om zijn banden op temperatuur te krijgen, maar had wel genoten van de race. Hij kon ook wel lachen om het Mercedes-gevecht, dat vlak voor zijn neus plaatsvond: "Het is wel mooi dat ze ze laten racen, toch? Zo moet het zijn."

Wat moet Red Bull doen?

Met een beker op zak keert Verstappen nu huiswaarts, maar dat betekent niet dat Red Bull nu de zaakjes op orde heeft. Als Verstappen wordt gevraagd hoe het gevoel nu is vergeleken met gisteren, is hij duidelijk: "Nog steeds hetzelfde. Daar moeten we aan werken, en dat weten we ook. Hopelijk dat we daar in de komende wedstrijden iets voor kunnen vinden om het beter voor elkaar te krijgen."