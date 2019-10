Helmut Marko: "Onduidelijk of Honda ook na 2020 in Formule 1 blijft"

Het is nog onduidelijk of Honda ook na 2020 in de Formule 1 te bewonderen is als motorleverancier. Volgens Helmut Marko wachten de Japanners de nieuwe reglementen af voor ze een besluit nemen.

Honda keerde in 2015 als motorleverancier terug in de Formule 1. Dat deden ze destijds bij McLaren, maar na drie weinig succesvolle jaren werd er gekozen voor een nieuw avontuur bij Scuderia Toro Rosso. De resultaten in 2018 waren prima, waarna grote broer Red Bull Racing besloot om in 2019 ook met Honda-motoren te gaan rijden. Dat leverde tot dusver twee zeges en een pole position op.

In de afgelopen races was echter zichtbaar dat Honda nog wel een achterstand goed te maken heeft en dat zag Marko ook, ondanks de introductie van een nieuwe brandstof van ExxonMobil in Japan. "In de kwalificatie liggen we duidelijk nog achter, vooral achter Ferrari. We verloren acht tienden op ze op de rechte stukken. In de race zijn we zo goed als gelijk aan Mercedes", vertelde Marko aan Auto Motor und Sport.

Marko voelt weinig voor bevriezen ontwikkeling

Ook in 2020 zullen Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso nog met Honda-motoren rijden, maar het is nog onduidelijk of dat daarna ook mogelijk is. Marko stelt dat Honda nog niet weet of het na 2020 ook in de Formule 1 blijft. "Ze wachten tot de nieuwe reglementen er zijn. Dan zullen ze alles analyseren en een besluit nemen."

Volgens de talentscout en adviseur van Red Bull hangt daarbij veel af van de kosten voor motorleveranciers, die volgens hem moeten dalen. "Als het niet goedkoper wordt, dan zullen er weinig overblijven." In het bevriezen van de ontwikkeling van motoren ziet hij echter weinig. "Dat werkt alleen als iedereen op hetzelfde niveau zit. Op dit moment rijdt Ferrari bij iedereen weg in de kwalificatie, inclusief Mercedes."