Furieuze Tsunoda hekelt de stewards: "Belachelijke straf"

Yuki Tsunoda reed een vrij nutteloze kwalificatie in Canada. Vlak voor de sessie hoorde hij namelijk dat hij een gridstraf van tien plaatsen had ontvangen voor een moment in de derde vrije training. Hij is het niet eens met de straf.

Tsunoda begon vol goede moed aan de zaterdag op het Circuit Gilles Villeneuve. De Japanner had de beschikking gekregen over dezelfde specificaties als Max Verstappen, en Red Bull had vertrouwen in hem. In de derde vrije training kampte hij echter met problemen, én kreeg hij een gridstraf. Hij had Oscar Piastri ingehaald onder de rode vlag, terwijl de Australiër rondreed met een kapotte achterband.

Kans op schade

Tsunoda vindt het een verschrikkelijke straf, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik vind dat ik deze straf niet verdien en ik weet niet wat ik anders had moeten doen. Oscar had enorm veel schade en die brokstukken vlogen overal heen, tijdens de hele ronde."

"Op het lange rechte stuk reed hij maar tachtig kilometer per uur en helemaal aan de linkerkant van de baan, wat hij overigens goed deed om een botsing met andere coureurs te voorkomen. Ik zag meteen dat Oscar helemaal aan de linkerkant reed. Ik weet dat je niet mag inhalen onder een rode vlag, maar achter hem blijven rijden, dan was het wachten totdat de brokstukken mij zouden raken."

Belachelijke beslissing

Volgens Tsunoda was dit de veiligste optie: "Ik zag zijn band ook naar de zijkant bewegen en dacht dat die eraf zou vliegen. Ik keek nog voor Oscar en achter mezelf om er zeker van te zijn dat er verder geen andere auto was, en ging toen zover mogelijk naar de andere kant van de baan."

"Daar heb ik hem met een verantwoordelijke snelheid ingehaald, wat 170 kilometer per uur was. Dat is alsnog maar de helft van de snelheid die we normaal halen. Om daar tien plekken voor te krijgen, vind ik echt belachelijk. Wat willen ze dat ik doe? Ik vind niet dat ik de straf verdien."