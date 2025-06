Marko lijkt nieuwe wereldtitel van Verstappen op te geven

Max Verstappen heeft dit weekend in Canada een goed resultaat nodig om nog kans te maken op de wereldtitel. Bij Red Bull hopen ze op een goed resultaat, maar Helmut Marko stelt wel dat de achterstand snel kleiner moet worden. Volgens de Oostenrijker wordt een nieuwe titel voor Verstappen anders onmogelijk.

Verstappen staat derde in de strijd om het wereldkampioenschap. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zijn veel sneller, en Verstappens achterstand op kampioenschapsleider Piastri bedraagt 49 punten. Een goed resultaat in Canada is belangrijk, anders wordt de achterstand alleen maar groter. Bij Red Bull weten ze dat er iets moet gebeuren.

Marko maakt zich zorgen

Red Bull-adviseur Helmut Marko krijgt in een interview met Krone Zeitung de vraag of Verstappen dit weekend kan winnen: "Qua snelheid niet. Er is hier niet veel wat in ons voordeel spreekt. Er zijn geen snelle bochten en juist wel hoge kerbstones. Dat is precies waar onze auto in het verleden niet van hield."

Marko probeert de moed erin te houden: "Wat misschien wel in ons voordeel spreekt, zijn de koelere temperaturen die worden verwacht. Je hebt in Canada ook de beroemde Wall of Champions, waar zelfs wereldkampioenen tegenaan zijn geknald. Er zijn daar altijd turbulente races geweest."

De problemen van Red Bull

Maar volgens Marko betekent dit niet dat Verstappen alsnog kans maakt: "De banden slijten bij ons sneller, omdat Max veel harder moet pushen. Als de balans niet optimaal is, dan zul je meer gaan glijden. Daar hebben we wel wat moeite mee, ook met de grip uit de krappe bochten. Wij kunnen ook niet over de kerbs rijden, zoals McLaren dat kan."

Titelkansen van Verstappen

Marko klinkt ook niet heel optimistisch over een mogelijke nieuwe wereldtitel van Verstappen: "Als we die achterstand niet snel kunnen inlopen, dan is het kampioenschap voor de coureurs ook voorbij. We moeten op eigen kracht kunnen winnen, zoals we deden in Suzuka."