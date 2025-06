Trotse Marko ziet zegekansen voor Verstappen

Max Verstappen kende een ijzersterke kwalificatie in Canada. Hij noteerde de tweede tijd, en maakt dus een goede kans op de zege. Helmut Marko is tevreden, en waarschuwt de concurrentie met het oog op de race van later vandaag.

Verstappen kende een goede kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. Op de mediumbanden noteerde hij een tijd die goed genoeg leek te zijn voor de pole position, maar George Russell dacht daar anders over. De Britse Mercedes-coureur reed een nog snellere tijd, en mag vandaag vanaf de eerste plek aan de race beginnen. Verstappen start naast hem op de eerste rij, en bij Red Bull barsten ze van het zelfvertrouwen.

Marko ziet kansen

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de data goed bekeken. Hoopvol spreekt hij zich uit bij Servus TV: "We kunnen leven met de tweede plaats, zeker als je kijkt naar de longruns. Mercedes zag er aanzienlijk slechter uit op het gebied van de bandenslijtage en vorig jaar lukte het hier ons ook vanaf P2."

"Verder was het eigenlijk best wel ingewikkeld met de banden, dus we hebben ze allebei (de mediums en de softs, red.) bewaard om te kijken."

Bandenkeuze

Verstappen was dus snel op de mediumbanden, terwijl andere coureurs kozen voor snelle rondjes op de zachte banden. Deze keuze was een goede zet volgens Marko: "De temperatuur is uiteindelijk best wel ver gedaald. Het was echt een last minute besluit, maar we hadden het geluk, zo niet de goede planning, dat we de beide bandencompounds konden gebruiken."

Kansen in de titelstrijd

Voor Verstappen is dit de uitgelezen kans om te scoren en goede zaken te doen in het wereldkampioenschap. Hij start één plekje voor lijstaanvoerder Oscar Piastri, terwijl Lando Norris een tegenvallende kwalificatie kende. De Brit start slechts vanaf de zevende plaats. Verstappen heeft dus een kans om in ieder geval Norris in te halen.