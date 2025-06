McLaren ontkracht bizar gerucht over F1-ritje Donald Trump

Het team van McLaren heeft een einde gemaakt aan een bizar verhaal dat op zaterdag rondging in de paddock. In de Franse media werd er gesuggereerd dat de Amerikaanse president Donald Trump een rondje mocht rijden in een McLaren, maar dat blijkt dus, zoals verwacht, onzin te zijn.

De Franse televisiezender Canal Plus zorgde op zaterdag voor verbazing. Ze meldden dat de Amerikaanse president Donald Trump volgende week een rondje mocht rijden in een F1-auto van McLaren op het circuit van Austin. Het was een bizar verhaal, maar het werd direct opgepikt en ging de sociale media over.

Bizarre geruchten

Canal Plus plaatste het bericht enthousiast op sociale media, en de verbazing was groot. Het feit dat iemand zonder ervaring in een racewagen met een F1-wagen zou mogen rijden, is al vreemd. Daarnaast zou het ook ondenkbaar zijn dat de Secret Service zou toestaan dat Trump zoiets zou mogen doen. Toch vonden andere mensen het niet vreemd, aangezien Trump vorig jaar in Miami de pitbox van McLaren bezocht.

Onzinverhaal

Een woordvoerder van McLaren liet aan de Daily Mail weten dat het een onzinverhaal is, en dat Trump geen rondje zal gaan rijden in een Formule 1-wagen. De Franse zender die het bericht verspreidde, had het bericht snel van sociale media verwijderd. Hoe het kan dat dit verhaal naar buitenkwam, en of het misschien ging om een slechte grap, is niet duidelijk.

Eerder bezoekje in Miami

McLaren zorgde vorig jaar al voor controverse door Trump toegang te verlenen tot hun pitbox. Ze moesten zelfs een persbericht naar buiten brengen om het bezoek van Trump te verantwoorden. Ze stelden toen dat ze een niet-politieke organisatie zijn, maar dat werd niet goed opgepikt door de fans. Het zou dan ook volkomen onlogisch zijn als ze Trump echt lieten rijden. Dat zal dus niet gebeuren.