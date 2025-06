Norris treurt na mislukte kwalificatie: "Maakte gewoon teveel fouten"

Lando Norris kende een rampzalige kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada. De Britse McLaren-coureur kwam niet verder dan de zevende tijd, en dat zorgde voor zeer veel teleurstelling bij Norris. Hij wees naar zichzelf.

Norris hoopte zich in Canada te kunnen mengen in de strijd om de pole position. Het normaal gesproken zo sterke McLaren maakt dit weekend een mindere indruk, maar in de kwalificatie leken ze beter te presteren. In zijn eerste run in Q3 ging Norris echter de fout in, en maakte hij een foutje in de laatste chicane. Hierdoor kwam er meer druk op te liggen, en toen ging het mis.

'Ik maakte te veel fouten'

Balend probeerde Norris bij Sky Sports uit te leggen wat er aan de hand was: "Het was niet ideaal. Ik maakte gewoon te veel fouten. Ik raakte ook de muur in de laatste ronde. Ik had veel vertrouwen, en de auto voelde vandaag ook goed aan. Maar ik maakte gewoon te veel fouten."

Voelde de auto goed aan?

Norris moet vandaag een inhaalrace gaan rijden, maar daar lijkt hij niet in te geloven. "Het zag er allemaal goed uit, maar niet zo goed als bij Max. Wij hebben hier overduidelijk niet het voordeel dat we normaal gesproken wel hebben. Het is een circuit waar je een goede ride nodig hebt en je moet de kerbs en de hobbels goed kunnen aanvallen."

"Het is nog steeds wel goed, want de auto voelde snel aan. Misschien was de mediumband een beetje sneller aan het einde van de kwalificatie. Ik denk dat onze pace uiteindelijk wel goed genoeg was, maar ik lig gewoon weer een beetje te ver achter."

De titelrivalen van Norris starten de Grand Prix wel vanuit de top drie. Verstappen kwalificeerde zich als tweede, terwijl Oscar Piastri de derde tijd noteerde.