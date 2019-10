Verstappen gaat in 2020 voor wereldtitel: "Willen het in 2020 samen laten komen"

Max Verstappen heeft een duidelijk doel voor 2020. De Nederlander wil komend seizoen gaan oogsten en voor de wereldtitel gaan, nadat het fundament daarvoor in 2019 gelegd is.

Afgelopen winter stapte Red Bull Racing over van Renault-motoren naar krachtbronnen van Honda. Het doel van die overstap was duidelijk: in 2019 moest de samenwerking op gang komen en moest er gezaaid worden, zodat de combinatie in 2020 kan oogsten en voor de wereldtitel kan gaan. Desondanks werden er al twee overwinningen gescoord in 2019: Verstappen won in Oostenrijk en Duitsland.

In de tweede seizoenshelft, voorheen altijd het moment dat Red Bull de ontwikkelingsrace lijkt te winnen, loopt het echter stroever dan gehoopt. Verstappen ziet dat ook: hoewel de achterstand niet enorm groot is, beseft de Nederlander wel dat de ontwikkelingsrace ten opzichte van Ferrari en Mercedes verloren gaat. Toch houdt hij hoop op de wereldtitel in 2020, zo vertelde hij aan Yahoo Sports.

"We hebben ons niet zoveel verbeterd als we hadden gewild, maar in vergelijking met Mercedes zitten we niet ver weg. Ten opzichte van Ferrari hebben we ons echter absoluut niet verbeterd. We moeten hard blijven werken en proberen te leren en ons te verbeteren voor volgend jaar. Ook qua motor kunnen we nog beter. Dat weet iedereen. Het is geen geheim en we willen dat allemaal."

"Natuurlijk verwachtte ik niet dat we dit jaar voor het kampioenschap zouden strijden. Het is geen realistisch doel als je met een nieuwe partner werkt, tenzij de partner zich al lange tijd bewezen heeft. We zitten vooralsnog samen in de opbouwfase en proberen het potentieel te maximaliseren. We hebben flarden ervan kunnen zien, dus nu is het belangrijk dat we proberen het samen te laten komen voor volgend jaar."