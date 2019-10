Norris blij dat Albon geen straf kreeg voor botsing tijdens Japanse GP

Lando Norris heeft geen problemen met de inhaalactie die Alexander Albon bij hem plaatste in Japan. De McLaren-coureur is blij dat zijn concurrent van Red Bull Racing niet gestraft werd.

Na een goede start kwam Norris in de openingsfase van de Grand Prix van Japan voor Albon te liggen. De Britse Thai wilde echter zo snel mogelijk een opmars inzetten en de eerste die eraan moest geloven was de Brit van McLaren. In de laatste chicane zette Albon een diepe uitremactie in, waardoor Norris uit moest wijken en van de baan ging. Daarbij was er kortstondig contact tussen de bolides.

Norris vindt het echter allemaal meevallen. In zijn ogen raakten ze elkaar niet echt en hij heeft geen problemen met de actie van Albon. "In mijn ogen was er geen contact. Hij maakte een prima actie, die hij van ver moest inzetten. Mijn remmen waren oververhit door de brokstukken, wat ervoor zorgde dat rechtsvoor helemaal blokkeerde. Hij ging er daarna van ver voor. Dat heeft hij goed gedaan."

"Hij nam wat risico, want hij zou er hoe dan ook voorbij gekomen zijn", vervolgt Norris tegenover onder andere GPToday.net. "Hij was veel sneller. Dat is echter racen. Volgens mij kreeg hij geen straf en dat is goed. Hij duwde me wel van de baan, maar dat hoort erbij. Zo hoort het te zijn. Hij ging ervoor aan de binnenkant en maakte zijn actie, dus dat deed hij goed."

Ondanks zijn goede kwalificatie zou Norris uiteindelijk slechts als dertiende over de finish komen op Suzuka. Aanleiding daarvoor was dus de rommel die voor de brakeducts van de McLaren gingen zitten: het noodzaakte Norris een extra stop te maken.