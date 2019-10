Perez behoudt negende plaats na op verkeerd moment afvlaggen van GP Japan

Sergio Perez mag zich na afloop van de Japanse Grand Prix gelukkig prijzen. De Racing Point-coureur crashte in de laatste ronde, maar mag na een blunder zijn negende positie houden.

Bij het ingaan van de laatste ronde reed Perez op de negende positie, waarna hij de aanval in wilde zetten op de Toro Rosso van Pierre Gasly. In de eerste bocht probeerde hij buitenom te gaan bij de Fransman, maar het duel eindigde in tranen: de auto's raakten elkaar, waardoor Perez uiteindelijk tegen de bandenstapels gleed. Terwijl Gasly zijn achtste plek behield, leek Perez dus twee punten mis te lopen.

De voorlopige uitslag van de race verraadt echter dat Perez gewoon geklasseerd wordt op de negende positie, en dat hij dus ook twee punten overhoudt aan zijn race op Suzuka. De reden hiervoor is dat de race niet op het juiste moment afgevlagd is. Op de lichtpanelen naast het circuit werd de zwartwit geblokte vlag al na 52 van de 53 ronden getoond. De crash van Perez doet er daardoor niet meer toe.

De grootste profiteur van de fout is dus Perez, die zijn negende plek en twee punten terugkrijgt. De situatie kent twee grote verliezers: Nico Hülkenberg moet een plekje inleveren en zakt daardoor van P9 naar P10, waarvoor hij maar een punt krijgt. Lance Stroll krijgt nu helemaal geen punten meer, in plaats van het ene puntje dat hij anders wel verdiend zou hebben. De FIA onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Het is niet de eerste keer dat een Formule 1-race te vroeg wordt afgevlagd. Vorig jaar gebeurde dat nog tijdens de Grand Prix van Canada. Destijds was de oorzaak wel een menselijke fout, want model Winnie Harlow zwaaide twee ronden te vroeg met de vlag. Ook voetballegende Pelé ging ooit in de fout met het afvlaggen van een race: tijdens de Braziliaanse GP van 2002 vergat hij de gebroeders Schumacher af te vlaggen.