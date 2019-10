Race tegen klok voor Williams: chassiswissel noodzakelijk bij Kubica

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan is de zoveelste die niet goed uitpakt voor Williams. Robert Kubica crashte en moet daardoor een chassiswissel ondergaan, waardoor deelname aan de race nog onzeker is.

Problemen met onderdelen bij Williams

De kwalificatie was al snel afgelopen voor Kubica, die zijn bolide iets te wijd uit de laatste bocht stuurde en zo met de linkerflank in de bandenstapel belandde. Het wordt voor het team een race tegen de klok om de auto op tijd gereed te krijgen voor de race, die om 7.10 uur Nederlandse tijd start. De kwalificatie en de race zijn nu op dezelfde dag vanwege de tyfoon die zaterdag over Japan raasde.

De schade aan de linkerflank van de Williams was groot en maakt het zelfs noodzakelijk voor het Britse team om het chassis te vervangen. Problemen met de hoeveelheid reserveonderdelen zijn er echter niet. "We hebben de onderdelen, maar een enorme hoeveelheid werk omdat het een chassiswissel is. Het zal krap worden, maar de monteurs doen er alles aan en ik heb er vertrouwen in dat ze het redden", stelt een woordvoerder van het team.

Wind groot onderdeel van de crash

Kubica vertelde dat het een aantal factoren waren die niet lekker liepen. “Ik had net geaccelereerd en mijn ronde geopend. Het waren een aantal factoren die de crash veroorzaakte, wat erg vervelend is voor het team.” De Pool ging te wijd in de laatste bocht en ging via het gras richting de bandenstapels. “Ik zette mijn banden op het gras en ging toen de barrière in. Het begon allemaal goed in de kwalificatie, maar dit is jammer”, zo voegde hij eraan toe.