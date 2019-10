Zo komen de coureurs hun vrije zaterdag in Suzuka door

De Formule 1 ligt vandaag even stil. De kwalificatie voor de Japanse Grand Prix is uitgesteld tot zondagochtend en dat houdt in dat de coureurs vandaag niet op het asfalt verschijnen. Toch zitten ze vandaag niet stil.

Max Verstappen kondigde het vrijdag al aan toen bekend werd dat er geen actie zou zijn op de zaterdag: hij heeft zijn Playstation meegenomen naar Japan en zou het liefst wat potjes FIFA spelen. Daarvoor daagde hij Carlos Sainz uit en de Spanjaard nam die uitnodiging op zaterdag dan ook aan. Ook Sergio Perez en Lando Norris meldden zich in de hotelkamer van Verstappen om mee te spelen.

Norris hield het niet alleen bij een potje FIFA spelen op de spelcomputer. De McLaren-coureur wist dat er ook een bowlingbaan aanwezig was in het hotel en dus ging hij daar op zaterdag even naartoe. Dat ging natuurlijk gepaard met de nodige ongein.

There’s a bowling alley. Can confirm. pic.twitter.com/7WehJdvy8b — Lando Norris (@LandoNorris) October 12, 2019

Romain Grosjean koos juist voor heel ander tijdverdrijf tijdens zijn 'onverwachte' vrije dag. De coureur van Haas F1 is gaan zitten om een modelauto in elkaar te zetten, iets wat een populaire hobby is in Japan. De keuze van Grosjean viel op de zeswieler-Tyrrell van Jody Scheckter, die de Fransman op Twitter uitnodigde om de echte bolide op zijn boerderij te komen bekijken.

Bij Mercedes wordt er juist gekozen voor het spelen van een bordspel op de vrije zaterdag op Suzuka. Daarvoor is niet zomaar een spel uitgekozen: de teamleden krijgen de beschikking over een speciale Mercedes AMG F1-editie van Monopoly.