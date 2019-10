Helmut Marko: "Verstappen kan profiteren van onderlinge strijd bij Ferrari"

Helmut Marko heeft zich uitgelaten over de situatie van Sebastian Vettel bij Ferrari. De talentscout van Red Bull Racing stelt dat de viervoudig wereldkampioen kalm blijft onder de huidige situatie.

Het seizoen 2019 verloopt vooralsnog niet gemakkelijk voor Vettel. De afgelopen jaren was hij de onbetwiste nummer 1 van Ferrari, maar Charles Leclerc weet hem dit jaar het vuur aan de schenen te leggen. Daarnaast hebben de afgelopen races voor wat spanning gezorgd te hebben bij de Scuderia. Aan het Duitse RTL vertelde Marko dat hij Vettel niet over de situatie gesproken heeft, maar dat hij kalm oogt.

"Ik heb met Sebastian gesproken, maar niet over deze situatie. Het was juist meer algemeen. Hij lijkt er behoorlijk relaxed onder, maar dat is onderdeel van Ferrari: emoties komen altijd naar voren en komen vaker naar buiten dan bij andere teams. Het zal zichzelf echter oplossen. Hij moet simpelweg het antwoord geven op het circuit, zoals hij deed in Rusland. Dat ging in de juiste richting."

Marko ziet dan ook gewoon een toekomst voor Vettel bij Ferrari. "Ik denk het, want zijn races zijn grotendeels competitief geweest. Dat is waar hij sneller geweest is dan Leclerc. In de kwalificatie lijkt hij iets achter te liggen, maar hij lijkt het beter te doen door de weg die ingeslagen is voor de ontwikkeling van de auto. Dat lijkt zijn hoofdargument te zijn waarom het eerder niet zo soepel ging. Ik denk niet dat we Vettel af kunnen schrijven."

Marko hoopt dat Verstappen profiteert van strijd

Ferrari lijkt op dit moment niet op een paard in te willen zetten en dat kan gevaarlijk worden in de kampioenschappen. Leclerc verdedigt in de laatste vijf races een voorsprong van drie punten op Max Verstappen voor de derde plek in de titelstrijd. Zolang Leclerc echter ook duels uit moet vechten met Vettel, ziet Marko kansen voor Verstappen en Red Bull om daarvan te profiteren.

"We hopen daarvan te profiteren en rekenen daar tot op zekere hoogte op, maar niemand moet ons in de eerste plaats afschrijven. In Mexico wonnen we bijvoorbeeld de laatste twee races. Ik geloof ook dat dit kampioenschap nog spannend gemaakt wordt door de strijd om de plaatsen twee en drie, die tussen Bottas, Leclerc en Verstappen gaat."