Max Verstappen kende een zeer aardige eerste dag in Japan. Hij zette de vijfde tijd neer in de eerste vrije training en in de tweede training ging het nog wat beter, want toen finishte hij als derde. Zijn derde plaats in de tweede vrije training, als de tyfoon zo erg is, kan misschien ook zijn startpositie worden.

Mercedessen te snel voor de speedboot van Verstappen

De 22-jarige Limburger, die voor Red Bull Racing rijdt, wist in de tweede vrije training niet sneller te zijn dan de twee Mercedessen van Valtteri Bottas, die als eerste eindigde, en zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die met zijn tijd de tweede positie veiligstelde.

Waar verloor Max Verstappen wat tijd ten opzichte van Bottas? Dat zie je in deze video: