Uitslag VT2 bepaalt grid als kwalificatie zondag niet doorgaat

De FIA heeft nog meer knopen doorgehakt over de kwalificatie van de Grand Prix van Japan. Mocht de sessie zondagochtend om welke reden dan ook niet doorgaan, dan zal de uitslag van de tweede vrije training de grid bepalen.

Door de komst van tyfoon Hagibis heeft de Formule 1 in overleg met de Japanse autosportfederatie en Suzuka besloten om alle race-activiteiten van de zaterdag af te gelasten. Dit houdt in dat de derde vrije training helemaal niet meer verreden wordt, terwijl voor de kwalificatie op zondagochtend een plekje gevonden is: om 3.00 uur Nederlandse tijd zal deze sessie plaatsvinden.

Het is echter nog steeds onzeker hoe de tyfoon zich gaat ontwikkelen en welke gevolgen dat voor de zondag gaat hebben. Om het zekere voor het onzekere te nemen heeft de FIA al een plan opgesteld voor het geval de kwalificatie ook niet op zondagochtend verreden kan worden. De startopstelling zal in dat geval bepaald worden door te kijken naar de uitslag van de tweede vrije training.

"Mocht dit uiteindelijk gebeuren, dan zullen de stewards hun gezag uitoefenen onder artikel 11.9.3.b van de Internationale Sportieve Code. Zij zullen dan bepalen dat de grid voor de Japanse Grand Prix bepaald wordt op basis van de classificatie van de tweede oefensessie, waarbij waar nodig de straffen toegepast zullen worden", staat in een statement van de stewards te lezen.

Mocht het echt tot een afgelasting van de kwalificatie komen, dan zal Mercedes het meest tevreden zijn. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren de nummers 1 en 2 in de tweede vrije training en mogen dus ook vanaf die positie starten als de kwalificatie zondag niet doorgaat. Voor Max Verstappen is er dan een plekje op de tweede startrij, nadat hij in VT2 de derde tijd reed."