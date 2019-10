Robert Kubica: "Williams gelukkig dat er niet eerder gebrek aan reserveonderdelen was"

Robert Kubica moest in Rusland zijn auto vanwege een gebrek aan reserveonderdelen in de pits parkeren. Volgens de Pool heeft Williams geluk gehad dat dit niet eerder in het seizoen al gebeurd is.

In Rusland vielen voor het eerst in 2019 beide Williams-coureurs uit. George Russell crashte na zijn pitstop uit de race, waarna Kubica een ronde later zijn auto op aanwijzing van het team in de pits parkeerde. Het team verklaarde dat dit gedaan werd om onderdelen te sparen, wat tot onbegrip leidde bij sponsor PKN Orlen. Zij eisten antwoorden van Williams over de uitvalbeurt.

Kubica vertelde in Japan aan onder andere GPToday.net dat Williams geluk heeft gehad dat ze pas relatief laat in het seizoen tegen een gebrek aan reserveonderdelen aangelopen zijn. "Ik denk dat we veel geluk gehad hebben. Soms moet je ook geluk hebben, want een incident in de eerste ronde zit in een klein hoekje. Je weet het niet, omdat je geen invloed op anderen hebt."

"George en ik hebben het hele jaar geluk gehad dat we geen domme dingen gedaan hebben of het konden beperken. We waren in staat om dit probleem redelijk lang te verbergen. Helaas lieten Singapore en Rusland zien dat we niet klaar waren voor wat het risico van autosport en racen genoemd wordt. Uiteindelijk gebeurde er niets raars. We verloren een aantal voorvleugels, wat ieder weekend kan gebeuren."

Kubica toont begrip voor keuze Williams

Twee weken na Rusland kan Kubica begrip opbrengen voor het besluit van zijn team. "Ik denk dat ik de auto dit jaar redelijk goed zoveel mogelijk gespaard heb. Aan de andere kant moet je volgens mij echter reageren op de situatie waar we in zitten en vanuit het perspectief van het team was dit waarschijnlijk de juiste keuze. Dat is wel teleurstellend, vooral omdat het niet de eerste race van het seizoen is en we al behoorlijk lang in de Formule 1 zitten."