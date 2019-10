Verwachtingen Carlos Sainz 'overtroffen' door progressie McLaren in 2019

McLaren heeft in 2019 een flinke stap vooruit weten te zetten. De progressie die het Britse team in de afgelopen twaalf maanden geboekt heeft is zelfs voor Carlos Sainz een beetje verrassend.

McLaren is dit jaar bezig aan haar beste seizoen sinds 2014, het laatste jaar dat er gereden werd met Mercedes-motoren. Daarna volgde een weinig succesvolle overstap naar krachtbronnen van Honda, waarna in 2018 voorzichtig de weg omhoog gevonden werd met Renault-motoren. Desondanks kwam McLaren vorig jaar niet verder dan de zesde positie in het kampioenschap.

De weg omhoog werd dit jaar helemaal gevonden. Met nog vijf races te gaan staat McLaren stevig op de vierde positie bij de constructeurs, waarbij het voor het eerst sinds 2014 meer dan 100 punten heeft weten te scoren. Sainz verwachtte bij zijn komst naar het team al verbetering, maar toch is de Spanjaard enigszins verrast door de progressie die er geboekt is. "Ik wist dat McLaren het beter zou gaan doen dan vorig jaar."

"Het team verdient beter en eerlijk gezegd was vorig jaar een eenmalig iets, waarbij we niet de juiste dingen deden. Ik had er altijd vertrouwen in dat McLaren vooruitgang zou boeken. Dit jaar heeft de verwachtingen misschien wel iets overtroffen. We hebben een enorme stap vooruitgezet en dat is geweldig. Ik geniet ervan, maar we willen veel meer. We moeten ons nog flink verbeteren, want we zitten nog ver weg."

'Goede relatie met Norris helpt McLaren'

Wat volgens Sainz belangrijk is voor McLaren, is de goede verstandhouding van hemzelf en teamgenoot Lando Norris. "Ik denk dat het helpt. Ik weet in ieder geval dat het de situatie niet slechter maakt. Ik weet niet hoeveel verschil het maakt, daar moet je de teamleden misschien voor vragen. Ik denk dat het goed werkt. Onze chemie is goed en we geven allebei alles om het team te helpen vooruit te komen."