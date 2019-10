Max Verstappen wacht en bekijkt opties voor 2021

Max Verstappen is na 2020 vrij om te gaan en staan waar hij wil. De coureur van Red Bull Racing heeft dan ook geen haast om zijn contract bij de Oostenrijkse renstal te verlengen.

Verstappen is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Red Bull en wederom zijn de prestaties van de Nederlander goed te noemen: van de eerste zestien races won hij er twee, stond hij nog vier keer op het podium en pakte hij in Hongarije zijn eerste pole position ooit. Toch heerst er in het kamp van Verstappen momenteel wat onvrede over de ontwikkeling van Red Bull Racing in 2019.

Daar waar het Oostenrijkse team in de afgelopen jaren steeds beter werd gedurende het seizoen, is dat dit seizoen anders. Verstappen kon voor de zomerstop goed meekomen, maar blijft na de zomerstop wat achter op de Ferrari's en Mercedessen. Voor 2020 ligt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar vast bij Red Bull Racing, maar hij houdt zijn opties voor de jaren daarna nog open.

"Ik maak me niet zo veel zorgen. Ten eerste wil ik goed kijken naar alles wat beloofd is en wat er echt toe doet. We willen volgend jaar races en de titel winnen, dat is waarom ik hier ben. Red Bull en ik werken naar dat doel toe, maar er zijn zoveel vraagtekens voor na 2020. Wat gebeurt er in het algemeen met de Formule 1? Daarom neem ik de tijd. Ik heb geen haast", vertelde Verstappen aan Auto Motor und Sport.

'Teams door de jaren heen sterker geworden'

Verstappen zet zijn vraagtekens bij de aanpak van Red Bull gedurende het seizoen. "In de jaren nadat het team de kampioenschappen won, hielp de achterstand van onze motor ons niet. Ik denk dat de filosofie altijd was om een solide basis te hebben en daarna in te lopen, en dat werkte van 2010 tot 2013. Sindsdien zijn de andere teams echter beter geworden."