Nico Hülkenberg onthult: "Heb met Frederic Vasseur gesproken"

Nico Hülkenberg heeft onthuld dat hij recent contact gehad heeft met Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur, die bij zijn team een van de weinige nog vrije stoeltjes heeft voor het seizoen 2020.

Alfa Romeo staat dit jaar aan de start van de Grands Prix met de ervaren Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, die bezig is met zijn eerste volledige Formule 1-seizoen. Voor 2020 is er echter nog een leegte in de line-up: Raikkonen ligt weliswaar vast voor het laatste jaar van zijn huidige contract, maar Giovinazzi weet nog niet waar hij aan toe is. De Italiaan kan echter wel rekenen op steun van Ferrari, de motorleverancier van het team.

Toch lijken er kapers op de kust te zijn voor dat tweede zitje. De belangrijkste gegadigde lijkt Hülkenberg te zijn. De Duitser valt komend jaar buiten de boot bij Renault, dat Daniel Ricciardo met de talentvolle Esteban Ocon een nieuwe teamgenoot heeft gegeven voor 2020. Nadat Haas F1 bekendmaakte dat het in 2020 doorgaat met Romain Grosjean en Kevin Magnussen, blijven er weinig plekken over voor Hülkenberg.

Vasseur en Hülkenberg goed bevriend

Williams heeft nog een plekje vrij voor 2020 en officieel gezien geldt dat ook voor Alfa Romeo. Hoewel het gezien de link met Ferrari waarschijnlijk is dat Giovinazzi mag aanblijven, heeft ook Hülkenberg een connectie met het team: hij kent teambaas Vasseur erg goed. "Er is niemand die hem beter kent dan ik", vertelde Vasseur in Singapore. "Hij werd met mijn team kampioen in de Formule 3 en Formule 2, dus ik haalde hem in 2017 ook naar Renault."

Hülkenberg weet zelf ook nog niet waar zijn toekomst ligt, maar hij hoopt op korte termijn een antwoord te krijgen. Wel gaf de coureur, die in al zijn Formule 1-starts nog nooit op het podium stond, toe dat hij in de afgelopen tijd met Vasseur gesproken heeft. "Natuurlijk heb ik dat gedaan. Ik ken hem al vele, vele jaren en we zijn goede vrienden. Natuurlijk hebben we gesproken."