Helmut Marko: "Ferrari speelt coureurs tegen elkaar uit"

De opstelling van Charles Leclerc binnen Ferrari draagt bij aan extra spanning binnen het Italiaanse team. Dat is de mening van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De uitspraak van de Oostenrijker komt nagenoeg op hetzelfde moment dat F1-directeur Ross Brawn zegt dat de situatie bij Ferrari explosief kan worden.

Ferrari zelf schuldig

Volgens de 76-jarige Marko is Ferrari zelf schuldig aan de huidige situatie: "Sebastian Vettel lag voorop in Rusland waardoor Charles Leclerc zich beklaagde over de boordradio. Daarna zei zijn engineer 'Maak je geen zorgen, we lossen het wel op tijdens de pitstops."

"Wat dit betekent? Heel simpel: 'we zullen de pitstops manipuleren'. Dat is tegen alle eerlijkheid en de wil van de sport in", zo beschuldigde Marko het Italiaanse team op Servus TV. "De situatie bij Ferrari is op dit moment moeilijk genoeg. Waarom zou je dat willen aansporen door de coureurs bewust tegen elkaar uit te spelen?"

Ferrari houdt van spelletjes

Volgens de adviseur van Red Bull is het in feite niets nieuws voor het team uit Maranello: "Ferrari houdt van dit soort spelletjes, ondanks dat het meestal niet zo goed afloopt. Dit is gewoon Ferrari, het is een andere cultuur."

Ook denkt Marko dat de reactie van Vettel een gevolg is van de actie die Leclerc uitvoerde: "Als Sebastian Vettel de teamorders niet uitvoerde in Rusland, dan hield Charles Leclerc zich niet aan de regels in Monza. Hij zou Vettel een slipstream geven in de kwalificatie op Monza maar deed dit niet. Leclerc speelt zelf een grote rol in de spanning die er intern bij Ferrari heerst."