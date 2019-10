Brawn waarschuwt Binotto: "Dit kan een explosieve combinatie worden"

De relatie tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc heeft volgens Ross Brawn alle kenmerken om 'explosief' te worden. Ferrari-teambaas Mattia Binotto staat dan ook voor de taak om daar 'zorgvuldig' mee om te gaan.

Na vier jaar naast Kimi Raikkonen gereden te hebben kreeg Vettel in 2019 een nieuwe teamgenoot bij Ferrari. De jonge Leclerc kreeg na een seizoen bij Sauber al de kans om zich bij de Scuderia te bewijzen. De Monegask heeft in zijn eerste seizoen bij Ferrari al laten zien dat hij Vettel op zijn minst goed kan bijbenen: na zestien races staat Leclerc derde in het kampioenschap, met Vettel op P5.

Werk aan de winkel voor Binotto

De afgelopen weken lijkt er wat onrust te broeien binnen Ferrari. In Singapore was Leclerc boos om het feit dat Vettel eerder naar de pits gehaald werd en door die beslissing voor de Monegask kwam. In Rusland negeerde Vettel vervolgens teamorders om Leclerc na de start weer voorbij te laten. Deze situaties illustreren volgens Brawn dat Binotto hard aan de slag moet om de situatie niet te laten escaleren.

"Vettels pitstop, gevolgd door zijn uitvallen, betekenden dat het weinig zin had om verwijten te maken, maar het is een feit dat Mattia de komende dagen werk te verzetten heeft om het vuurtje te blussen. Ferrari heeft in de afgelopen weken duidelijk veel progressie geboekt, maar het moet mogelijk nog een aantal interne problemen betreffende de balans tussen de coureurs oplossen."

'Vettel/Leclerc een potentieel explosieve combinatie'

"Enerzijds hebben ze een viervoudig wereldkampioen die nog steeds een van de beste coureurs op de grid is, ondanks een te groot aantal fouten in de afgelopen twee seizoenen. Anderzijds hebben ze met Charles Leclerc een ongelooflijk talent - je pakt tenslotte niet zes pole positions in een seizoen als je geen ster in wording bent."

"Het is een potentieel explosieve combinatie en daar moeten ze zorgvuldig mee omgaan. Natuurlijk weet Mattia heel goed hoe zo'n dynamiek kan werken, want dat maakte hij eerder mee toen hij een jonge engineer was. Nu ligt de verplichting echter bij hem om ervoor te zorgen dat het mechanisme soepel blijft lopen en zorgt voor een gezonde rivaliteit."