Tom Coronel: "Max Verstappen moet naar Ferrari als hij kampioen wil worden"

Het is voor Tom Coronel duidelijk wat Max Verstappen moet doen om wereldkampioen te worden: als het aan de Nederlandse toerwagencoureur ligt, stapt de coureur van Red Bull Racing zo snel mogelijk over naar Ferrari.

De verhoudingen in de Formule 1 zijn voor Coronel helder op dit moment. Tegenover De Telegraaf betoogt hij dat Ferrari momenteel over het sterkste pakket beschikt, zoals dat eigenlijk in Rusland ook al te zien was. Mercedes sluit daarachter aan op de tweede plek, terwijl het Red Bull van Verstappen op dit moment het derde team is.

Het gevolg daarvan was in Rusland zichtbaar, zo vertelt Coronel. "Je zag gewoon dat Max het tempo niet kon bijhouden. Je zag duidelijk dat Ferrari de snelste auto was, gevolgd door Mercedes en daarna pas de Red Bull. Hij zat een beetje in niemandsland: hij kon niet aansluiten, maar achter hem had hij geen gevaar. Voor mijn gevoel heeft hij een saaie race gereden."

Coronel raadt vertrek aan voor Verstappen

Verstappen rijdt al sinds 2016 bij Red Bull Racing en is nog in het bezit van een contract dat doorloopt tot en met 2020. Eerder dit jaar was er sprake van dat de Nederlander door een prestatieclausule in zijn contract zou kunnen vertrekken, maar die optie verviel doordat Verstappen na Hongarije derde in het kampioenschap stond. Coronel denkt echter dat de zevenvoudig Grand Prix-winnaar snel weg moet als hij kampioen wil worden.

"Max wil maar een ding en dat is wereldkampioen worden, dus dan ga je voor de beste keuze die je op dat moment hebt. Als coureur wil je echter altijd in de snelste auto zitten, want dan heb je wel wat meer garanties. Op dit moment zou hij dus naar Ferrari moeten gaan, maar volgende week kan Mercedes het snelste team zijn en over drie weken is het misschien wel Red Bull Racing."