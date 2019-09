Ricciardo: "Dit is niet het juiste moment om format raceweekend te veranderen"

Daniel Ricciardo heeft zo zijn twijfels over het moment dat het format voor de Grand Prix-weekenden op de schop moeten gaan. De Renault-coureur denkt dat 2021 daar niet het juiste moment voor is.

In 2021 gaan alle reglementen van de Formule 1 flink op de schop. Via de technische reglementen wordt geprobeerd auto's te creëren die goedkoper zijn, maar die het volgen en inhalen van andere auto's ook eenvoudiger moet maken. Daarnaast komen er financiële reglementen die een maximum stellen aan de uitgaven die de teams per seizoen mogen doen.

Er worden ook veranderingen aan het sportieve reglement gedaan en een van de zaken die daarbij aangepast zou kunnen worden, is het format van een raceweekend. Er wordt gesproken over de introductie van een kwalificatierace, waarvan de grid de omgekeerde stand van het kampioenschap moet worden. Deze verandering wordt in 2020 mogelijk al enkele keren getest met het oog op volledige introductie in 2021.

Ricciardo vindt 2021 in ieder geval geen juist moment daarvoor. "Ik denk niet dat dit het juiste moment is of dat het geweldig is. Als 2021 levert wat het belooft, dan is er geen reden om iets te veranderen aan het format. Het zou ook afbreuk doen aan ons weekend. Met sommige van de andere sporten die ik volg heeft een verandering geleid tot een vervuild product."

Vraagtekens over kostenplaatje bij Ricciardo

Races met een reversed grid ziet Ricciardo dus niet zitten. "Als we dat gaan doen, dan wordt het te veel. We rijden al 22 races, dus stel je voor dat we 44 races moeten doen. Begrijp me niet verkeerd, want ik hou van racen. Het idee van extra racen is geweldig, maar ik denk dat het niet goed is voor het product. Je krijgt ook dat de kosten dan twee keer zo hoog worden. Ik weet niet hoe sommige teams in die situatie financieel overleven."