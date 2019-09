Max Verstappen: "Doen het goed als we morgen vierde of vijfde worden"

Max Verstappen kijkt niet met een bijzonder tevreden gevoel terug op de kwalificatie in Rusland. Hoewel de coureur van Red Bull Racing 'het maximale eruit heeft gehaald' met P4, liet hij ook doorschemeren dat de auto niet zo goed aanvoelde als eerder in het weekend.

Voorafgaand aan de kwalificatie voorspelde teambaas Christian Horner al dat het niet eenvoudig voor Verstappen zou worden om zich te mengen in de strijd om pole position en dat bleek ook tijdens de kwalificatie. Charles Leclerc bleef duidelijk buiten bereik voor de Nederlander, terwijl hij ook Lewis Hamilton en Sebastian Vettel voor zich moest dulden. Verstappen zal de race door een gridstraf als negende aanvangen.

Er staat Verstappen dus een inhaalrace te wachten, maar het behalen van een podiumplaats acht hij bijzonder lastig. Mercedes en Ferrari zijn volgens hem gewoonweg iets te snel, waardoor hij verwacht dat een vierde plaats ook op zondag het maximaal haalbare is. "De concurrentie is gewoon redelijk snel. Als wij morgen terug kunnen rijden naar een vierde of vijfde plek, dan doen we het volgens mij gewoon goed."

'Derde sector ging niet zo goed als eerder'

Nadat hij in de tweede vrije training nog de snelste man was geweest, moest Verstappen op zaterdag een pas op de plaats maken. In de kwalificatie reed hij dus de vierde tijd. Op de rechte stukken verloor hij naar eigen zeggen te veel tijd, terwijl de derde sector, het sterke punt van de RB15, in de kwalificatie mede door de hardere wind ook niet lekker liep. P4 was dan ook het maximaal haalbare volgens Verstappen.

"We hebben het maximale eruit gehaald. Er zat niet meer in, want we verliezen veel te veel op de rechte stukken. We waren vandaag in de laatste sector ook niet top. Tijdens de kwalificatie begon het ook wat harder te waaien en dat geeft gewoon meer problemen. De achterkant van de auto is daardoor gewoon slechter", vertelde hij voor de camera van Ziggo Sport.