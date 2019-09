Hamilton: "Mercedes verliest acht tienden op de rechte stukken"

Lewis Hamilton weet wel waar Mercedes het verliest in Rusland. De regerend wereldkampioen stelde na afloop van de vrije trainingen op vrijdag dat Ferrari op de rechte stukken liefst acht tienden van een seconde wint.

Mercedes eindigde in geen van de sessies bovenaan. In VT1 was het Ferrari dat met Charles Leclerc de snelste was, in VT2 stonden Max Verstappen en Red Bull Racing juist op P1. Hamilton sloot die laatste sessie op de vierde positie af, waarbij hij een Ferrari voorbleef - maar hij gelooft wel dat de rivalen van Mercedes het beter gedaan hebben qua begrip en het boeken van progressie in Sochi.

"Het was een dat van ontdekken", vertelde Hamilton aan onder andere GPToday.net. "Het begon niet verkeerd, maar daarna ging het niet echt beter, terwijl de anderen redelijk veel progressie boekten. We verwachtten dat we acht tienden van een seconde op de Ferrari's zouden verliezen, maar desalniettemin verbeteren we ons. Zij hebben zich echter serieus verbeterd. We proberen uit te zoeken hoe we de auto moeten verbeteren, maar dat is niet makkelijk."

Moeite om juiste afstelling te vinden in Sochi

Hamilton voegde eraan toe dat hij op vrijdag 'constant een balanceeract' aan het doen was. Hij gaf toe dat hij de nodige moeite had om een goede afstelling te vinden. "De balans van de auto begon goed, maar daarna werd het even minder. Tegen het einde van de tweede sessie werd het echter weer iets beter."

"Het is raar, want je probeert constant om de progressie van het circuit in de gaten te houden. Zodra het circuit beter wordt, verandert de balans en moeten we wat veranderingen doorvoeren. De voor- of achterkant wordt dan beter, dus het is constant balanceren. We hebben maar een paar kansen om de afstelling te veranderen. Het wordt morgen een zware dag, maar ik hoop dat het gaat regenen."