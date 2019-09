VT2: Verstappen rijdt overtuigend snelste tijd in Rusland

Op overtuigende wijze heeft Max Verstappen de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Rusland. Op ruim drie tienden was Charles Leclerc de nummer twee, terwijl Valtteri Bottas de derde tijd noteerde.

Zoals gebruikelijk gingen de coureurs in het eerste deel van de vrije training op pad met de opdracht om een goede snelle ronde neer te zetten ter voorbereiding op de kwalificatie. Na de inleidende beschietingen was Leclerc de eerste die een serieuze tijd neerzette. Hij ging op de mediums naar 1:34.148, waarmee hij van alle coureurs de snelste was op die compound. Sebastian Vettel volgde en ging naar P2, maar ging wel twee keer rechtdoor.

Verstappen slaat gaatje met concurrentie

Daarna was het tijd voor de coureurs om de mediums in te ruilen voor een setje zachte banden en de baan op de komen voor echt snelle tijden. Ferrari opende het bal, waarbij Leclerc ruim zes tienden onder zijn eigen snelste tijd dook: hij reed een 1:33.497, een tijd waar Vettel bij lange na niet aan kon komen. Dat gold ook voor Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

De enige man die zich wel kon meten met Leclerc was Verstappen. De Nederlander reed de snelste tijd in de eerste en derde sector en sloot zijn ronde af met een 1:33.162, ruim drie tienden onder de tijd van Leclerc. In het restant van de sessie kwam deze tijd niet meer in gevaar, omdat de coureurs en teams zich gingen richten op het rijden van racesimulaties.

Problemen en tiende tijd voor Albon

Verstappen eindigde de vrije training dus op de eerste positie, waarbij hij een marge van drie tienden overhield op Leclerc. Op ruim zes tienden van de Red Bull-coureur was Bottas de nummer 3 van de sessie, terwijl Hamilton nog een tiende langzamer was dan zijn teamgenoot en vierde werd. De weinig overtuigende ronde van Vettel was uiteindelijk goed voor de vijfde positie, maar hij gaf wel een seconde toe op Verstappen.

Pierre Gasly reed een goede ronde en positioneerde zich op de zesde plaats, gevolgd door Sergio Perez en Nico Hülkenberg. De top tien werd afrond door Lance Stroll en Alexander Albon. De Britse Thai kwam niet verder dan de tiende tijd, maar de teamgenoot van Verstappen stond gedurende de training dan ook lange tijd in de pits omdat Red Bull werkzaamheden uitvoerde aan zijn bolide.