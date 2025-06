Russell zag excuses van Verstappen niet aankomen: "Dat verbaasde me wel"

George Russell heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn incident met Max Verstappen in de Grand Prix van Spanje. Hij is blij dat Verstappen zijn excuses heeft aangeboden, en legt uit dat ze elkaar bij toeval weer hebben gesproken.

Verstappen zorgde twee weken geleden voor de nodige controverse in de slotfase van de Spaanse Grand Prix. Vol frustratie deelde hij een beuk uit aan de Mercedes van Russell, waarna de stewards hem een zware tijdstraf en drie strafpunten gaven. Verstappen bood een dag na de race zijn excuses aan op Instagram, en dat was voor sommige mensen een verrassing.

Blij met excuses

In Canada heeft Russell bij BBC Sport uitgebreid gereageerd op de commotie van de afgelopen weken: "Zijn acties waren kostbaar voor hem, maar ze waren voordelig voor mij. Ik moet hem dus eigenlijk bedanken! Maar het is goed om te zien dat hij zijn verantwoordelijkheid nam, al verbaasde mij dat wel een beetje."

Gevraagd wat Verstappen probeerde te bereiken met zijn move, reageert Russell duidelijk: "Ik denk dat hij me van de baan probeerde te duwen, maar ik denk niet dat hij de intentie had om met me te crashen. Ik denk dat hij het gewoon verkeerd inschatte."

Korte ontmoeting

Voor Russell is het incident een gepasseerd station. Lachend legt hij uit dat hij Verstappen kort heeft gesproken op het vliegveld van Nice: "We kwamen elkaar tegen op zondagochtend toen ik naar Roland Garros ging. Om eerlijk te zijn was ik Barcelona al helemaal vergeten, want hij was daar met zijn pasgeboren kind."

"We stonden bij de security machine. Dus we hebben kort gesproken, en daarna was hij druk bezig om de kinderwagen in te vouwen zodat dat ding door de machine kon gaan."

Bij de internationale media sloot Russell zijn verhaal nog af met een knipoog: "Hij wilde zich breed maken en laten zien dat hij de boss was. Maar hij vergiste zich, want Jos is The Boss!"