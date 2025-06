Russell wil profiteren van dreigende schorsing Verstappen

Max Verstappen moet dit weekend in Canada geen strafpunten pakken, want dan volgt er een schorsing. George Russell raakte in Spanje betrokken bij een incident met Verstappen, en hij heeft een duidelijke mening over een mogelijke schorsing van de Nederlander.

Verstappen kreeg na afloop van de Grand Prix van Spanje drie strafpunten, omdat hij een beuk had uitgedeeld aan de Mercedes van Russell. Het zorgde voor veel controverse, en Verstappen staat hierdoor nu op elf strafpunten. Als een coureur twaalf strafpunten in twaalf maanden verzameld, dan volgt er een schorsing. Verstappens eerste strafpunten vervallen pas na de Oostenrijkse Grand Prix, dus hij moet opletten.

Is een mogelijke schorsing voor Verstappen terecht?

Russell was betrokken bij het veelbesproken incident in Spanje, en op de mediadag in Canada werd hij gevraagd naar de dreigende schorsing van Verstappen. Bij BBC Sport reageerde Russell: "Weet je, als hij die twaalf strafpunten pakt, dan zou dat niet onrechtvaardig zijn. Dat is letterlijk waarom dit bestaat."

Verstappen ontving naast zijn strafpunten ook een tijdstraf voor het incident met Russell. De Britse Mercedes-coureur vindt dat een eerlijke straf. Als het anders was afgelopen, dan had er iets anders moeten gebeuren: "Als hij me daardoor uit de race had gereden, dan hadden ze dit ook anders moeten behandelen."

Tactisch voordeel

Volgens Russell kunnen Verstappens concurrenten nu gebruik gaan maken van de dreigende schorsing "We moeten slim zijn en dit in ons voordeel gebruiken. Ik blijf op exact dezelfde manier racen, want dat is wat ik in de vorige race heb gedaan, en daar heb ik van geprofiteerd."

"En zoals we al hebben gezegd, als je op die manier blijft rijden, dan scoor je strafpunten en loop je tegen een straf aan. Hij werd er uiteindelijk voor gestraft. Ik hoop dus dat het nog even zo door blijft gaan. Voor de neutrale kijker wordt het in ieder geval spannender."