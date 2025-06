Max Verstappen blijft staan achter krachtig statement

Max Verstappen kreeg in Canada veel vragen over zijn controversiële acties in de Grand Prix van Spanje. Verstappen haalt zijn schouders erover op, en stelt dat hij ook geen moeite had met zijn statement.

Verstappen zorgde in de Spaanse Grand Prix in Barcelona veel veel controverse. Hij deelde een beuk uit aan de Mercedes van George Russell, en dat leverde hem een zware straf én veel kritiek op. Verstappen staat hierdoor aan de rand van een schorsing, maar dat kan hem weinig schelen. Verstappen bood op Instagram wel zijn excuses aan door middel van een uitgebreid statement.

Waarom deelde Verstappen het statement?

Verstappen had er geen moeite mee om sorry te zeggen. Bij Motorsport.com spreekt hij zich lachend uit: "Ik heb in dat statement simpelweg mijn mening gegeven over hoe ik de dingen zie en hoe de race is verlopen. Voor mij was het natuurlijk niet ideaal, maar goed, dat was mijn statement. Daarna heb ik weer van mijn dag genoten!"

Straf

In het statement sloeg Verstappen een andere toon aan dan vlak na de race, maar dat was volgens hem niet vreemd: "Nou, ik heb na de race sowieso niet veel gezegd. Maar ik heb er een straf voor gekregen en dat zegt volgens mij wel genoeg."

'Dat is niet lastig'

Het statement kwam voor veel mensen als een verrassing, maar Verstappen stelt dat hij het niet lastig vond om zijn fout toe te geven. "Nee hoor, dat is helemaal niet lastig. Je reflecteert altijd op een race, ook na een goede race. Dus nee, dat is helemaal niet lastig. Iedereen maakt gewoon fouten in het leven en iedereen leert daar weer van. Daarna moet je gewoon weer door."

Verstappen focust zich nu weer op presteren in Canada. Hij heeft een goede prestatie nodig, want anders wordt zijn achterstand op de McLarens nog groter.