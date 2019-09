Sebastian Vettel: "Verkeerd om te denken dat Ferrari nu overal kan winnen"

Het is na de zeges van Ferrari in België, Italië en Singapore volgens Sebastian Vettel verkeerd om te denken dat de Scuderia op ieder type circuit de zege kan pakken.

Ferrari gold als favoriet voor de races op Spa-Francorchamps en Monza, waar topsnelheid belangrijk is, maar voor Singapore stond het team niet op de lijst der favorieten. Het Marina Bay Circuit is bochtig, wat op papier beter zou passen bij Mercedes en Red Bull. Desondanks pakte Ferrari pole position en daarna op zondag haar eerste dubbelzege sinds 2017.

Ondanks de zeges op contrasterende circuits ontkent Vettel dat Ferrari nu in de positie is waarbij verwacht kan worden dat het op alle resterende circuits kan winnen. "Het is een erg goede reeks voor ons. Het resultaat in Singapore was erg goed, omdat het op een type circuit kwam waar we recentelijk niet zo goed geweest zijn. Kijk maar naar Hongarije", verklaart Vettel tegenover onder andere GPToday.net.

"Dat was een positieve verrassing voor ons. Ik denk echter ook dat het ons helpt om ons na de updates een beter begrip te geven van de auto en te begrijpen welke richting we op moeten gaan en waar we meer moeten doen. Buiten het resultaat zijn er dus nog meer positieve dingen voor de toekomst. Het gaat over het algemeen de goede kant op, maar het is verkeerd om te denken dat we nu overal kunnen winnen."

"Ik denk dat Mercedes tot nu toe iedere race in de positie is geweest om te kunnen winnen, dus zij zijn het richtpunt en het te kloppen team. Daar willen wij dus bij in de buurt staan, en in het beste geval zelfs ervoor. We hebben dus nog veel werk te verzetten, maar ik denk dat het ook laat zien dat we de goede kans op gaan. Er is ook weinig nodig om het amen te laten vallen."