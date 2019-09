Mika Hakkinen ziet Ferrari op dit moment als sterkste team in Formule 1

Mika Hakkinen is onder de indruk van wat Ferrari heeft laten zien in Singapore. De tweevoudig wereldkampioen ziet de Scuderia op dit moment dan ook als het sterkste team.

Ferrari op ijzersterke wijze uit de zomerstop gekomen. Tot en met de Hongaarse Grand Prix wist de Scuderia niet een race te winnen, hoewel het een aantal keren niet veel scheelde. In het kampioenschap moesten Sebastian Vettel en Charles Leclerc genoegen nemen met de vierde en vijfde plek, terwijl het team in Hongarije op een enorme achterstand gereden werd door Mercedes en Red Bull.

Na de zomerstop zijn de rollen echter omgedraaid. Ferrari is sinds de hervatting al drie races op rij ongeslagen. De meest opvallende overwinning was die in Singapore. Vooraf werd verwacht dat de Ferrari niets in te brengen zou hebben op het stratencircuit, maar het lukte desondanks toch om de zege binnen te halen. Volgens Hakkinen is dat het bewijs dat de bolide van Ferrari nu overal werkt.

"Dit was een dominante prestatie van Ferrari en het resultaat in Singapore laat zien dat de hele auto nu goed werkt, hoewel er ook geen twijfel over bestaat dat hun krachtbron nu de krachtigste in de Formule 1 is. Ze hebben nieuwe upgrades meegenomen die werkten en ineens zegt kampioenschapsleider Lewis Hamilton dat Ferrari overal lastig te verslaan zal zijn", vertelde Hakkinen in zijn column voor Unibet.

Red Bull Racing 'overal een bedreiging'

De beste Mercedes in Singapore eindigde in handen van Lewis Hamilton als vierde. Niet alleen moest hij beide Ferrari voor laten gaan, maar ook Max Verstappen eindigde op het Marina Bay Street Circuit nog voor hem. In de kwalificatie moest Mercedes al genoegen nemen met een tweede plaats, want Leclerc was Hamilton daarbij te snel af.

Volgens Hakkinen is Mercedes nu niet ineens het derde team op de grid. "Dat denk ik niet. Er bestaat geen twijfel over dat Ferrari dit jaar enorme progressie geboekt heeft, waarvoor Mattia Binotto en zijn team de felicitaties moeten krijgen. Hij hebben de spanning in de Formule 1 nieuw leven ingeblazen. Ook Honda en Red Bull werken goed samen, terwijl Max als coureur dit jaar volwassen geworden is. Hun pakket is in sommige aspecten zwak, maar bij iedere race een bedreiging."