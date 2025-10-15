F1-legende adviseert Hamilton: "Je moet vier tot vijf jaar wennen!"

Lewis Hamilton had waarschijnlijk meer verwacht van zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podiumplek gescoord, en bivakkeert in het middenveld. Volgens Mika Häkkinen moet Hamilton geduld hebben, en hij stelt dat het aanpassingsproces jaren duurt.

Hamilton nam afgelopen winter na elf jaar afscheid van het team van Mercedes. Bij Ferrari wilde hij zijn jeugddroom gaan najagen, en wilde hij de aanval gaan openen voor zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel bleek dat een nieuwe titel vrijwel onmogelijk was, en op een sprintzege in China na wist hij weinig mooie dingen te laten zien. Hij maakt dan ook een teleurgestelde en terneergeslagen indruk.

Geduld hebben

Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen moet Hamilton geduld hebben. De Finse oud-coureur geeft Hamilton een goed bedoeld advies in een interview met de Hindustan Times: "Ten eerste, Lewis is gewoon een ongelooflijk goede coureur. Hij heeft in de afgelopen jaren heel erg veel successen geboekt en hij wist alle druk te doorstaan. Het is gewoon echt indrukwekkend. Maar als je bij een nieuw team terechtkomt, duurt het meestal vier tot vijf jaar voordat je de auto volledig aan je rijstijl kunt aanpassen."

'Dat is heel ongebruikelijk'

Volgens Häkkinen moet de 40-jarige Hamilton dus nog een aantal jaren doorwerken. De Fin stelt dat Hamilton vooral moet rekenen op succes voor de lange termijn: "Hij moet het geduld hebben om zo lang te wachten. Het is namelijk heel erg ongebruikelijk dat je bij een nieuw team instapt en denkt: 'Oh, deze auto is echt fantastisch, ik ga er direct races mee winnen'. Dat vereist gewoon veel werk en tijd."

Of Hamilton die tijd heeft, moet nog blijken. Hij rijdt volgend jaar in ieder geval nog voor Ferrari, maar of hij daarna door wil gaan is niet duidelijk. De Brit is dan al ruim de veertig gepasseerd, en bij Ferrari staat nieuw talent te trappelen om in te stappen.