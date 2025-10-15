user icon
F1-legende adviseert Hamilton: "Je moet vier tot vijf jaar wennen!"

F1-legende adviseert Hamilton: "Je moet vier tot vijf jaar wennen!"
  Gepubliceerd op 15 okt 2025 12:46
  comments 19
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton had waarschijnlijk meer verwacht van zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podiumplek gescoord, en bivakkeert in het middenveld. Volgens Mika Häkkinen moet Hamilton geduld hebben, en hij stelt dat het aanpassingsproces jaren duurt.

Hamilton nam afgelopen winter na elf jaar afscheid van het team van Mercedes. Bij Ferrari wilde hij zijn jeugddroom gaan najagen, en wilde hij de aanval gaan openen voor zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel bleek dat een nieuwe titel vrijwel onmogelijk was, en op een sprintzege in China na wist hij weinig mooie dingen te laten zien. Hij maakt dan ook een teleurgestelde en terneergeslagen indruk.

Geduld hebben

Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen moet Hamilton geduld hebben. De Finse oud-coureur geeft Hamilton een goed bedoeld advies in een interview met de Hindustan Times: "Ten eerste, Lewis is gewoon een ongelooflijk goede coureur. Hij heeft in de afgelopen jaren heel erg veel successen geboekt en hij wist alle druk te doorstaan. Het is gewoon echt indrukwekkend. Maar als je bij een nieuw team terechtkomt, duurt het meestal vier tot vijf jaar voordat je de auto volledig aan je rijstijl kunt aanpassen."

'Dat is heel ongebruikelijk'

Volgens Häkkinen moet de 40-jarige Hamilton dus nog een aantal jaren doorwerken. De Fin stelt dat Hamilton vooral moet rekenen op succes voor de lange termijn: "Hij moet het geduld hebben om zo lang te wachten. Het is namelijk heel erg ongebruikelijk dat je bij een nieuw team instapt en denkt: 'Oh, deze auto is echt fantastisch, ik ga er direct races mee winnen'. Dat vereist gewoon veel werk en tijd."

Of Hamilton die tijd heeft, moet nog blijken. Hij rijdt volgend jaar in ieder geval nog voor Ferrari, maar of hij daarna door wil gaan is niet duidelijk. De Brit is dan al ruim de veertig gepasseerd, en bij Ferrari staat nieuw talent te trappelen om in te stappen.

Larry Perkins

Posts: 60.627

"Häkkinen zal vier tot vijf bochten bedoelen", aldus Max Verstappen.

  • 11
  • 15 okt 2025 - 12:58
Reacties (19)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.266

    4 tot 5 jaar? Dan komt Lewis met de rollator naar de paddock. Daar heeft ie echt niet de tijd voor om op te wachten

    • + 4
    • 15 okt 2025 - 12:53
    • SennaS

      Posts: 10.577

      Beter is om Lewis na een halve seizoen af te branden en te downgraden op zijn respectabele leeftijd, terwijl hij de enig prijs heeft gepakt voor Ferrari in 2025.

      • + 2
      • 15 okt 2025 - 12:59
    • da_bartman

      Posts: 6.194

      " terwijl hij de enig prijs heeft gepakt " volgens mij heeft Leclerc 5 keer op het podium gestaan en dus 5 bekers aan de vitrine in Maranello toegevoegd. Hamilton heeft nul keren op het podium gestaan en dus nul bekers mogen ontvangen.

      • + 7
      • 15 okt 2025 - 13:17
    • snailer

      Posts: 30.199

      Inderdaad. Wat een onzin. Hij is nu met het 4de jaar grondeffect auto bezig. En hij valt door aanpassingsissues terug en terug in de rangorde. Op het moment slechtste van de top rijders (Tsunoda is geen top rijder maar een goede middenmoter, ala Bottas, Perez, etc)
      EN waarschijnlijk zijn er ook al een aar rookies hem voorbij buiten ervaring.

      Hamilton verdient alle respect. EN was ooit de beste vab het veld. Maar die tijden zijn lang vervlogen.

      Hamilton zou een race of 2 nodig moeten hebben om te wennen.

      • + 4
      • 15 okt 2025 - 13:53
    • Avb1

      Posts: 192

      Waar is Senna? Dat zegt genoeg over wat voor coureur het echt was....

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 14:11
    • SennaS

      Posts: 10.577

      Eehmm
      Abv1, het is je blijkbaar ontgaan.
      Het is wijlen Senna

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 14:28
    • Paulie

      Posts: 4.699

      Nee we hebben het niet over wijlen Senna, we hebben het over Ayrton Senna.
      en goed punt van @Avb1 je hoort of ziet er niks meer van dus zo'n indrukwekkende was het niet

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 14:30
  • Larry Perkins

    Posts: 60.627

    "Häkkinen zal vier tot vijf bochten bedoelen", aldus Max Verstappen.

    • + 11
    • 15 okt 2025 - 12:58
    • Pietje Bell

      Posts: 31.475

      Je neemt me de woorden uit de mond.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 13:24
    • Paulie

      Posts: 4.699

      eerst Pietje woorden in de mond leggen, vervolgens ze er weer uitnemen

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 13:29
  • mario

    Posts: 14.330

    Lewis had bij McLaren (als rookie) en bij Mercedes niet 4 tot 5 jaar nodig... En velen die geïnterviewd worden een waarvan hier artikelen verschijnen gaan heel gemakkelijk aan het feit voorbij dat de auto's van volgend jaar heel anders zijn en dat iedere coureur weer op nul begint...

    • + 4
    • 15 okt 2025 - 12:58
    • Avb1

      Posts: 192

      Klopt altijd in de beste auto gereden tot 2022....
      Heeft ook echt gefaald in zijn eerste jaar door geen kampioen te worden..

      • + 2
      • 15 okt 2025 - 14:12
    • SennaS

      Posts: 10.577

      Abv1,
      Ik krijg de indruk dat Goat Lewis je behoorlijk dwars zit.
      Ok Lewis is een kneus en knoop dat tussen de oren dan scheelt het steeds dezelfde bash reacties te posten

      • + 2
      • 15 okt 2025 - 14:32
    • mario

      Posts: 14.330

      @SennaS: Ik denk dat je beter een lijstje kunt maken van wat 'm niet dwars zit... Ben je sneller klaar... 😉

      PS: Ik verwacht weer een reactie met "Lage IQ Mario" als thema 🤣🤣🤣

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 15:01
  • Paulie

    Posts: 4.699

    prachtig hesje met pailetten!

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 13:03
  • John6

    Posts: 11.130

    Ze zijn gek bij Ferrari, hij bakt er weinig van in 2025, en 2026 dat moeten we maar afwachten , eind 2026 zal Ferrari afscheid nemen van Lewis.

    • + 3
    • 15 okt 2025 - 13:08
  • Regenrace

    Posts: 2.020

    Aha!
    Daarom komt Sainz dus nooit tot volle bloei, en rijdt Stroll inmiddels de sterren van de hemel!
    Als we die 'moehaha' analisten toch niet hadden.

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 15:00
  • jd2000

    Posts: 7.342

    Verstappen switchte als rookie van team en stond in z"n eerste race op plek 1 op het podium..... Een zevenvoudig kampioen moet 4 tot 5 jaar wennen?? Lachen hoor.

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 15:12
    • mario

      Posts: 14.330

      Lewis zegt niet dat hij 4 tot 5 jaar nodig heeft, dat is een hersenspinsel/gedachtekronkel in het brein van Häkkinen....
      Lewis haalde als rookie in de F1 meteen in z'n allereerste race een podium (P3), hij maakte het zelfs zo bond dat hij de eerste 9 races van z'n Formule 1 loopbaan op het podium stond en zelfs op P1 bij race 6 en 7...

      Dan kun je wel zeggen dat die McLaren toen een wagen voor overwinningen was en dat is ook wel zo, maar hij had ook nog eens tweevoudig WK Alonso naast zich en Lewis had na die eerste 9 races meer punten dan Alonso bij elkaar gesprokkeld...

      Daarbij was Max geen rookie meer, want hij had er al een jaar op zitten in de F1 en je bent alleen maar in je eerste jaar een rookie... Verder was die RBR in 2016 ook wel een winnaarsauto, alleen was de Mercedes in de handen van Lewis en Nico beter... En Max had die race in Spanje nooit gewonnen als Nico en Lewis er niet tegelijk afgingen... Neemt natuurlijk niet weg dat het een geweldige prestatie was van Max en ook ik stond toen op de bank een gat in de lucht te springen... Ik was namelijk vanaf het begin dat Max de F1 in kwam al groot fan van die jongen, alleen is dat door bepaalde factoren steeds verder afgenomen tot geen fan (maar ook geen hater) meer, maar wel respect voor z'n talent en wat hij bereikt heeft!!!

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 16:17

