Coulthard beschuldigt Häkkinen van manipulatief gedrag

Coulthard beschuldigt Häkkinen van manipulatief gedrag
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

David Coulthard blikt terug op zijn relatie met Mika Häkkinen. De twee hebben jarenlang samen gereden bij McLaren. David Coulthard wordt door sommigen als een legende gezien, maar hij is nooit kampioen geworden. De reden weet Coulthard zelf. 

Coulthard schuift de reden naar zijn rivaliteit met Mika Häkkinen. De twee waren niet bepaald vriendschappelijk naar elkaar. Coulthard weet zelf ook hoe Häkkinen over hem dacht.

Reden is simpel

"Er waren momenten waarop ik hem niet kon uitstaan", vertelt Coulthard tegenover Indo Sport. "En ik weet dat hij dat ook over mij dacht." In 1994 verving David Coulthard de verongelukte Ayrton Senna. Daarna ging hij naar McLaren, maar Williams pakte tweemaal een wereldkampioenschap. Het spijt Coulthard enorm, maar hij heeft ook spijt van iets anders.

"Ik liet Mika mij manipuleren", vertelt hij terwijl hij terugblikt. "Dat is mijn grootste spijt." De oud-teamgenoten kunnen het nu met elkaar vinden: "De haat en frustratie zijn verdwenen", zegt Coulthard. "Het fascinerende nu is om te horen hoe moeilijk hij het vond om met míj te werken. En ik dacht altijd dat hij het probleem was."

In het hedendaagse

Niet alleen Coulthard en Hakkinen konden het slecht met elkaar vinden, maar ook duo's als Ayrton Senna en Alain Prost, Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Volgens Coulthard beginnen er ook scheurtjes te ontstaan binnen de relatie van Lando Norris en Oscar Piastri. De twee strijden nog steeds voor de wereldtitel van 2025 en schelen maar negen punten van elkaar. Het is Oscar Piastri die leidt, maar een fout kan Lando Norris bovenaan de ranglijst plaatsen. 

"Er zijn kleine signalen dat het begint te schuren tussen die twee", zo zegt Coulthard. De twee McLaren-coureurs hebben nog geen echte aanrijding gehad op de baan. Lando Norris is een keer achterop Oscar Piastri geklapt, waardoor Norris niet kon finishen. De Brit heeft voor dat incident de schuld op zich genomen.

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.129

    "David Coulthard wordt door sommigen als een legende gezien".

    David?.....'n legende?.....door sommige?.....
    Ik vraag me af wie dat vind behalve David zelf en zijn vrouw.
    Legende.. hahahaha....lachen!

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 13:23

