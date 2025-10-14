Verstappen laat F1-legende schrikken: "Max is echt ongelooflijk"

Het leek er dit jaar lange tijd op dat de titelstrijd in de Formule 1 zou uitdraaien op een gevecht tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. In de afgelopen races wist Max Verstappen het gat redelijk te dichten, en dat leidt tot een spannend gevecht. Ook Mika Häkkinen verwacht vuurwerk.

Verstappen heeft zich vanuit een kansloze positie teruggevochten. De Red Bull-coureur is bezig met een sterke reeks, en eindigde in de races na de zomerstop niet lager dan de tweede plaats. In Italië en Azerbeidzjan wist hij te winnen, en profiteerde hij van misstappen van de McLarens. Zo viel Norris uit in Zandvoort, en crashte Piastri in de straten van Bakoe.

Wat kan Verstappen gaan doen?

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is enorm onder de indruk van Verstappen. De Fin was te gast op het Festival dello Sport, waar hij zich uitsprak over Verstappen: "Max is ongelooflijk, echt ongelooflijk hoe compleet hij is. Hij is de coureur zonder gelijke, want zijn teamgenoten kun je nooit met hem vergelijken. En dat, meer dan wat dan ook, laat echt zien hoe groot hij is. Hij is echt absoluut de beste."

'McLaren gaat teamorders inzetten'

Häkkinen geniet van Verstappen, maar hij ziet ook dat de Nederlander een flinke achterstand heeft. Daarom ziet hij het niet gebeuren dat Verstappen de wereldtitel gaat pakken: "Ik moet wel zeggen dat McLaren gaat winnen. Het team zal de coureurs zeker teamorders gaan opleggen om problemen te voorkomen. Ze zijn allebei heel erg goed, en Lando beschikt over veel meer ervaring. Dat is ook heel erg belangrijk, maar hij heeft wel minder punten. Dus ik weet het niet... Het wordt één van die twee."

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en heeft nu 336 punten achter zijn naam staan. De Australiër heeft hiermee een kleine voorsprong, want Norris volgt met 314 punten. Verstappen staat derde met 273 punten.