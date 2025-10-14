user icon
Verstappen laat F1-legende schrikken: "Max is echt ongelooflijk"

  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 15:24
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het leek er dit jaar lange tijd op dat de titelstrijd in de Formule 1 zou uitdraaien op een gevecht tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. In de afgelopen races wist Max Verstappen het gat redelijk te dichten, en dat leidt tot een spannend gevecht. Ook Mika Häkkinen verwacht vuurwerk.

Verstappen heeft zich vanuit een kansloze positie teruggevochten. De Red Bull-coureur is bezig met een sterke reeks, en eindigde in de races na de zomerstop niet lager dan de tweede plaats. In Italië en Azerbeidzjan wist hij te winnen, en profiteerde hij van misstappen van de McLarens. Zo viel Norris uit in Zandvoort, en crashte Piastri in de straten van Bakoe.

Wat kan Verstappen gaan doen?

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is enorm onder de indruk van Verstappen. De Fin was te gast op het Festival dello Sport, waar hij zich uitsprak over Verstappen: "Max is ongelooflijk, echt ongelooflijk hoe compleet hij is. Hij is de coureur zonder gelijke, want zijn teamgenoten kun je nooit met hem vergelijken. En dat, meer dan wat dan ook, laat echt zien hoe groot hij is. Hij is echt absoluut de beste."

'McLaren gaat teamorders inzetten'

Häkkinen geniet van Verstappen, maar hij ziet ook dat de Nederlander een flinke achterstand heeft. Daarom ziet hij het niet gebeuren dat Verstappen de wereldtitel gaat pakken: "Ik moet wel zeggen dat McLaren gaat winnen. Het team zal de coureurs zeker teamorders gaan opleggen om problemen te voorkomen. Ze zijn allebei heel erg goed, en Lando beschikt over veel meer ervaring. Dat is ook heel erg belangrijk, maar hij heeft wel minder punten. Dus ik weet het niet... Het wordt één van die twee."

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en heeft nu 336 punten achter zijn naam staan. De Australiër heeft hiermee een kleine voorsprong, want Norris volgt met 314 punten. Verstappen staat derde met 273 punten.

Brummbär

Posts: 671

Ahh,, de dagelijkse F1 legende.

  • 2
  • 14 okt 2025 - 15:46
F1 Nieuws Max Verstappen Mika Häkkinen Red Bull Racing

Reacties (9)

  • Brummbär

    Posts: 671

    Ahh,, de dagelijkse F1 legende.

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 15:46
    • Paulie

      Posts: 4.677

      gisteren was de mysterieuze F1 legende Jacques Villeneuve, vandaag is het Mika, wie o wie is morgen de mysterieuze F1 legende? ik zeg het: Emmer-vol Fittipaldi

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 16:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.613

      Morgen komt er eerst weer een eilandbewoner vertellen dat 'Second Choice George' op gelijke hoogte met Verstappen staat...

      • + 1
      • 14 okt 2025 - 16:37
  • SEN1

    Posts: 2.635

    De constructeur titel is binnen. De rijders titel ligt voor het oprapen. Maar als ze nu teamorders gaan hanteren, benadelen ze een van de twee coureurs... ik denk dat geen van beiden dit zullen pikken. Nu is hun kans, volgend jaar zijn de kaarten weer geschudt.

    Met teamorders gaan ze juist gezeik krijgen, dus ik verwacht het niet. Er zal hoogstens gewaarschuwd worden voor dnf's. Daar hebben ze beiden niets aan.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:09
  • Larry Perkins

    Posts: 60.613

    Verstappen laat F1-legende schrikken."

    Foto: Max schrikt zichzelf ook een petje...

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:28
  • Pietje Bell

    Posts: 31.466

    Ted Kravitz die Max normaal gesproken wel kan schieten neemt het hier eventjes op
    voor Max door dit over Russell te openbaren:

    https://postimg.cc/RWNgfQDg

    https://postimg.cc/Dmpssk32

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:33
    • Larry Perkins

      Posts: 60.613

      Elders (F1Mxml) is er een artikel aan gewijd @Pietje, zoek op:
      Kravitz onthult details: 'Ik vroeg of hij een nieuw gevecht met Verstappen wilde beginnen'

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 16:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.533

    Verstappen laat F1-legende schrikken: "Max is echt ongelooflijk lelijk"

    "Ik had al eens 'n foto van Max gezien en ik dacht dat het wel mee viel, maar toen ik dat misselijkmakende bakkes van Max in het echt zag heb ik heel de week nachtmerries gehad en m'n eetlust was ook over.
    Brakend liep ik over straat heen".....aldus 'n geschrokken en verbouwereerde Mika Häkkinen...

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:35
  • Bertrand Gachot

    Posts: 321

    **"Breaking: Verstappen is wederom officieel uitgeroepen tot de beste mens sinds het gesneden brood — dit keer door niemand minder dan Mika Häkkinen, want ja hoor: nieuwe dag, nieuwe F1-legende die uit de mottenballen wordt gehaald om Max heilig te verklaren. Gisteren was het Senna via Bortoleto, vandaag is Mika aan de beurt. Morgen Jackie Stewart live vanuit een rusthuis?

    We zitten inmiddels op het punt dat je je afvraagt of F1-redacteuren een dartbord hebben hangen met ex-coureurs erop: 'Gooi maar, wie mag er vandaag zeggen dat Max buitenaards is?'

    En ja, Max rijdt goed. Nee, dat is geen nieuws meer. Maar deze dagelijkse Max-mythevorming is inmiddels zo voorspelbaar geworden dat zelfs AI het niet meer zou durven genereren uit schaamte. Kunnen we alsjeblieft weer gewoon verslag doen van het kampioenschap, zonder dat elke wheel-to-wheel actie van Max wordt neergezet alsof hij met één hand de wereld redt en met de andere zijn helm bijstelt?

    Of wacht – misschien kunnen we Viaplay een serie laten maken: 'Max Verstappen: De Dagelijkse Openbaring'."**

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 17:10

