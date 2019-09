'Max Verstappen komt van een andere planeet dan de andere Red Bull-coureurs'

Nico Rosberg denkt dat Max Verstappen van een andere planeet komt in vergelijking met de overige Red Bull-coureurs. Dat zegt de Duitser nadat Pierre Gasly namens Toro Rosso een sterke race reed in Singapore.

Gasly werd na de Hongaarse Grand Prix van Red Bull Racing teruggezet naar Scuderia Toro Rosso. Daar waar de Fransman het lastig had bij het Oostenrijkse team, lijkt hij zich bij het kleine zusje weer op zijn gemak te voelen. In België scoorde hij al punten en dat deed hij ook in Singapore, waar hij knap als achtste over de finish kwam. Hij verstevigde daarmee ook zijn zesde plaats in het kampioenschap.

Rosberg vindt dat Gasly een goede prestatie neergezet heeft in Singapore, maar hij trekt ook nog een tweede conclusie naar aanleiding van de race: zowel Gasly als Alexander Albon en Daniil Kvyat kunnen bij lange na niet tippen aan Verstappen. "Ik denk dat we langzamerhand gaan zien dat Albon, Gasly en Kvyat allemaal goede coureurs zijn, maar dat Verstappen in die auto op een andere planeet zit."

Daarna gaat Rosberg in zijn vlog verder in op Verstappen. De Nederlander is volgens de wereldkampioen van 2016 een 'bijzonder talent' dat zelden voorbijkomt in de autosport. "Het lijkt erop dat Verstappen gewoon op een andere planeet zit en dat zou me niets verbazen, want deze jongen is enorm getalenteerd. Hij is een speciaal talent, eentje die je eens in de tien jaar ziet."