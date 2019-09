Robert Kubica reed Grand Prix van Singapore met pijnlijke schouderblessure

Robert Kubica heeft niet zijn beste seizoen. De Williams-coureur keerde dit jaar terug in de Formule 1 na een zwaar ongeluk met een rally-auto in 2011. De terugkeer van Kubica in de Formule 1 blijft een indrukwekkend verhaal, maar helaas leverde het hem uiteindelijk weinig op. Dit weekend maakte de Pool bekend dat hij in het seizoen 2020 niet voor Williams zal uitkomen. De Pool heeft nog niets duidelijk gemaakt over zijn toekomst, maar gaf wel aan dat hij het liefst in de Formule 1 blijft.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner bevestigde onlangs dat er gesprekken zijn om Kubica aan te nemen als simulator-coureur. Naast het Amerikaanse team hebben verschillende DTM-teams interesse getoond in de Pool. Een plekje bij Racing Point staat ook nog ter beschikking voor de Pool, maar hoe concreet dat is, is niet duidelijk.

De Williams-coureur had het zoals bijna in elke race lastig. Het team heeft de minst goede auto en zelf heeft hij het ook niet helemaal meer in zich, al noemt hij zijn comeback zijn

“grootste prestatie uit zijn leven”. De Pool rijdt met een mindere linkerarm, maar had afgelopen weekend in Singapore nog een probleem. Hij reed namelijk met een pijnlijke schouderblessure.

Na de race in Singapore vertelde Kubica het volgende: "Nu kan ik het onthullen, want de race is voorbij. Ik had een schouderblessure. Gelukkig was er genoeg adrenaline om de pijn te bestrijden, maar als iemand mij had verteld dat het zo pijn deed, dan wist ik het niet. Ik had veel problemen met de auto, vooral door krachtige trillingen bij 250 kilometer per uur.” Komend weekend staat de Grand Prix van Rusland op het programma, Kubica verwachtte zelf dat de blessure dan nog niet over is. Wat de gevolgen zullen zijn, is nog niet duidelijk.