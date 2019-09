Daniil Kvyat duidelijk: "Kimi Raikkonen stuurde in alsof ik er niet zat"

Daniil Kvyat viel tijdens de Grand Prix van Singapore op door zijn botsing met Kimi Raikkonen. Dat incident was volgens de Toro Rosso-coureur volledig op het conto van de Fin toe te schrijven.

Kvyat en Raikkonen kwamen aan het begin van de 50ste ronde met elkaar in aanraking. De Rus probeerde met een diepe uitremactie de Alfa Romeo voorbij te gaan in de eerste bocht, maar het eindigde in tranen. Raikkonen stuurde in, verwachtte de Toro Rosso daar niet en zag zijn voorwielophanging afbreken door het contact. Volgens Kvyat is dat volledig zijn eigen schuld, omdat de wereldkampioen van 2007 hem geen ruimte liet.

"Ik haalde hem in. Ik remde laat en koos de binnenkant, maar ik zou de bocht gewoon halen. Hij gaf me echter helemaal geen ruimte, want hij stuurde in alsof ik er niet zat. Ik denk dat hij iets heeft om over na te denken. Ik was niet laat met mijn actie, want ik zou de bocht gewoon halen. We zaten naast elkaar en hij deed de deur gewoon dicht", verklaarde de Rus tegenover GPToday.net.

Problemen met spiegels 'verklootten' race Kvyat

De stewards besloten na afloop van de race om het incident niet te bestraffen. Kvyat toonde zich daar van een andere kant, omdat hij daar juist stelde dat het een race-incident was. Kvyat en Raikkonen streden op dat moment om een plaats buiten de punten, iets wat volgens de Rus tekenend was voor het verloop van zijn race. Daarbij had hij onder andere problemen met zijn spiegels.

"Het was voor mij een teleurstellende race. Ik zat vooral na de herstarts klem achter andere auto's. Ik had ook beslagen spiegels, wat misschien klinkt als een laf excuus, maar ik had er vandaag veel last van. Het verkloot het helemaal voor je tijdens gevechten na de herstart. Ik probeerde de deur open te zetten en iemand in te halen, maar ineens zit er al iemand aan de binnenkant."

"Ik wist niet of ze er zaten, dus ik moest een wijdere lijn kiezen. Het was slecht en we moeten echt gaan begrijpen waarom dit het geval was. De race was een beetje raar, maar ik heb mijn best gedaan. Op sommige dagen valt het echter niet je kant op en vandaag was een van die dagen."