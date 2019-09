Verstappen: "Mag hopen dat niemand bij Red Bull tevreden is met P4"

De teleurstelling bij Max Verstappen was groot na de kwalificatie in Singapore. Wat de vierde startpositie volgens de Red Bull-coureur vooral zo pijnlijk maakt, zijn de goede resultaten die het team in het verleden behaalde in Singapore.

Zowel in 2017 als in 2018 mocht Verstappen nog vanaf de eerste startrij vertrekken bij de nachtrace op het Marina Bay Circuit. Na een veelbelovende vrijdag bleek dat er op zaterdag echter niet in te zitten. Verstappen maakte geen opzichtige fouten, maar het tempo van de RB15 was gewoonweg niet goed genoeg. Een gebrek aan grip zorgde er volgens Verstappen voor dat hij niet sneller door de bochten kon.

“Dat is altijd moeilijk vast te stellen, maar we hebben te weinig grip. Op zich was de balans gewoon goed, maar het lukte niet om harder door de bochten te gaan. Dat is teleurstellend als je kijkt hoe we hier in het verleden gepresteerd hebben en ook vorig jaar. Ook als je ziet dat we op Monza wel competitief waren, dan verwacht je dat je het hier ook goed gaat doen. We kwamen echter gewoon tekort", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net.

“We hebben nog geen meeting gehad, maar ik hoop dat niemand tevreden is. Ik ben in ieder geval niet tevreden", vervolgt de Nederlander, die Charles Leclerc met de pole position aan de haal zag gaan. "Je doet het hartstikke goed als je je op Monza als vierde kwalificeert, maar hier moet je gewoon op de eerste startrij staan. Een gat van zes tienden is dan ook te groot.”

Geen verbazing over snelheid Ferrari

Vooraf werd Ferrari niet gezien als een echte kanshebber op succes in Singapore, maar het team wist na een matige vrijdag een enorme stap te zetten op zaterdag. De Scuderia lijkt de updates voor de SF90 goed onder de knie te hebben en deze nieuwe onderdelen lijken ook te werken. Dat resulteerde dus in de pole position voor Leclerc, terwijl Sebastian Vettel zich naar de derde tijd reed.

Het ontlokte Helmut Marko de uitspraak dat hij verbaasd was over de snelheid van Ferrari, maar dat geldt niet voor Verstappen. “Nee. Je kon op de onboards zien dat het er gewoon goed uitzag, maar wij hebben gewoon iets niet goed gedaan. Of we hebben niet goed genoeg doorontwikkeld ten opzichte van wat zij gedaan hebben. Je kon gisteren zien dat Ferrari met weinig vermogen reed.”